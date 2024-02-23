В Курской области объявили о ракетной опасности

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В Курской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Ракетная опасность в Курской области! Запущена система оповещения населения», – написал глава области.
Губернатор Старовойт призвал жителей найти укрытие в помещениях без окон и сплошных стен, а граждан на улице – зайти в ближайшее здание, подземный переход или на автостоянку.
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