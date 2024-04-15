Украинский дрон «Баба Яга» найден у директора фирмы в Москве

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Украинский дрон «Баба Яга» найден в офисе одной из московских компаний, пишет телеграм-канал Baza.
Как пишет издание, дрон обнаружен сотрудниками ФСБ и ЦПЭ в офисе на Партизанской улице во время оперативно-разыскных мероприятий. Как правило, такой БПЛА, используют украинские военные.
По предварительным данным, беспилотник принадлежит 30-летнему директору компании «Ард Сатком сервис», которая занимается телекоммуникационным оборудованием.
Сейчас дрон изъят. Сотрудники силовых структур выясняют, зачем мужчине потребовался этот беспилотник. Чаще всего его используют украинские военные для атаки на российские позиции.
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По предварительным данным, беспилотник принадлежит 30-летнему директору компании «Ард Сатком сервис», которая занимается телекоммуникационным оборудованием.
Сейчас дрон изъят. Сотрудники силовых структур выясняют, зачем мужчине потребовался этот беспилотник. Чаще всего его используют украинские военные для атаки на российские позиции.
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Алёна Самарева