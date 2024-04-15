Снайпершу с позывным «Виски» ликвидировали недалеко от Северска

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Снайперша из Украины Екатерина Шинкаренко с позывным «Виски» ликвидирована недалеко от Северска, пишет «Шепот фронта».
По данным издания, уроженка Краматорска служила в 53-й отдельной механизированной бригаде. Снайперша награждена орденом «За мужество» третьей степени, «Золотым крестом» и «Крестом доблести».
При этом, согласно украинским источникам, Шинкаренко была уничтожена в составе группы солдат ВСУ при отступлении из Авдеевки в феврале этого года. Их тела остались глубоко в тылу, без возможности эвакуации. Их удалось вернуть только на этой неделе.
Ранее сообщалось, что российские силы на полях спецоперации ликвидировали наёмников из США, Ирландии и Азербайджана. Подробнее в материале «Радио 1».
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При этом, согласно украинским источникам, Шинкаренко была уничтожена в составе группы солдат ВСУ при отступлении из Авдеевки в феврале этого года. Их тела остались глубоко в тылу, без возможности эвакуации. Их удалось вернуть только на этой неделе.
Ранее сообщалось, что российские силы на полях спецоперации ликвидировали наёмников из США, Ирландии и Азербайджана. Подробнее в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева