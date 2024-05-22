Украинский дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Грайвороне, пострадал мужчина

Фото: iStock/RamonCast
Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, находящийся на автозаправочной станции в городе Грайвороне Белгородской области, пострадал сотрудник заправки. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Дроном-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль на заправочной станции. Инцидент произошел на въезде в город Грайворон. В результате взрыва легковая машина загорелась, пострадал заправщик», — написал Гладков в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что у мужчины открытая черепно-мозговая травма. Очевидцы на автомобиле отвезли пострадавшего в больницу.
Также глава региона добавил, что после атаки украинского беспилотника полностью сгорел автомобиль и выгорел навес АЗС. Сейчас на месте обстрела работают сотрудники оперативных служб.
Читайте также:
Гладков назвал имена всех погибших при обстреле дома в Белгороде
Гладков: ВСУ нанесли удар по сельхозпредприятию в Красном Белгородской области
Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Шебекино
Элина Позднякова