Украинский нацгвардеец взорвал гранату в Киеве

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В Киеве военнослужащий Национальной гвардии Украины взорвал гранату, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал «Страна.UA».
Инцидент произошел в жилом районе рядом с торговым центром, обошлось без пострадавших. Взрыв повредил 11 автомобилей и выбил окна в торговом центре.
Младший сержант Нацгвардии, совершивший правонарушение, был задержан. В его квартире обнаружили большое количество боеприпасов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Военнослужащему грозит до семи лет лишения свободы.
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Младший сержант Нацгвардии, совершивший правонарушение, был задержан. В его квартире обнаружили большое количество боеприпасов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Военнослужащему грозит до семи лет лишения свободы.
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Артем Кузьмин