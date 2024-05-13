В Сергиевом Посаде ребёнок нашёл гранату времён ВОВ

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Боеприпас времён Великой Отечественной войны был обнаружен рядом с частным домом в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В подмосковную единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратился житель Сергиево-Посадского округа. Он рассказал, что его ребёнок обнаружил рядом с их частным домом взрывоопасный предмет», — говорится в сообщении.На место вызова немедленно выехали сотрудники экстренных служб округа. Специалисты определили, что обнаруженный боеприпас является гранатой времён ВОВ. Взрывотехники поместили опасную находку в специальный контейнер, перевезли на полигон и там обезвредили с полным соблюдением техники безопасности.
Ранее сообщалось, что на полях у двух деревень Можайского округа было обнаружено 15 боеприпасов времён ВОВ — артиллерийский снаряд и 14 ручных гранат.
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