Вынесен приговор мобилизованному, взорвавшему гранату в казарме

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Сержанта, который взорвал гранату в казарме в Белгородской области, приговорили к 23 годам лишения свободы. Тогда погибли семь военнослужащих, ещё 16 человек были ранены. Решение принял Второй западный окружной военный суд. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд назначил Дмитрию Лобовикову наказание в виде 23 лет лишения свободы», — сказали в суде.
Наказание он будет отбывать в колонии строго режима. Также его лишили звания младший сержант.
Лобовикина признали виновным в том, что в январе прошлого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он взорвал гранату в казарме. Тогда погибли семь военнослужащих, ещё 16 получили ранения.
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