Колосков: «Локомотив» ушел на зимнюю паузу с моральным и физическим спадом

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ФК «Локомотив» ушел на зимнюю паузу с моральным и физическим спадом. Об этом заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков. При этом, по его словам, чтобы говорить о кризисе клуба, нужно все же быть внутри команды.
«Локомотив» быстро разгорелся, но теперь его будет сложно поджечь. Никогда не забуду, как Старостин мне сказал, что нельзя поджечь того, кто сгорел. Я сейчас не говорю, что «Локомотив» сгорел. Но есть ощущение, что в этом сезоне он уже не загорится», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.О причинах происходящего Колосков говорить отказался. Он лишь отметил, что их могут назвать либо «суперспециалисты», либо те, кто находится внутри «Локомотива».
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