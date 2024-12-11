Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Колосков: «Локомотив» ушел на зимнюю паузу с моральным и физическим спадом

Колосков: «Локомотив» ушел на зимнюю паузу с моральным и физическим спадом

Фото: iStock/FotografieLink

Фото: iStock/FotografieLink

ФК «Локомотив» ушел на зимнюю паузу с моральным и физическим спадом. Об этом заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков. При этом, по его словам, чтобы говорить о кризисе клуба, нужно все же быть внутри команды.


«Локомотив» быстро разгорелся, но теперь его будет сложно поджечь. Никогда не забуду, как Старостин мне сказал, что нельзя поджечь того, кто сгорел. Я сейчас не говорю, что «Локомотив» сгорел. Но есть ощущение, что в этом сезоне он уже не загорится», — поделился он в беседе с Metaratings.ru.
О причинах происходящего Колосков говорить отказался. Он лишь отметил, что их могут назвать либо «суперспециалисты», либо те, кто находится внутри «Локомотива».

Читайте также:

Хомуха: у «Спартака» и «Краснодара» нет такого ресурса, как у «Зенита»

Черышев раскрыл секрет Дзюбы

Стало известно, кто станет новым главным тренером «Уфы»
#футбол
#спорт
#матч
#игра
#клуб
Хомуха: у «Спартака» и «Краснодара» нет такого ресурса, как у «Зенита»
11 декабря 2024, 11:41

Фото: iStock/Andreyuu

Бывший полузащитник ФК «Зенита» Дмитрий Хомуха заявил, что такого ресурса, как у «сине-бело-голубых», нет ни у «Спартака», ни у «Краснодара». По его мнению, у противников «Зенита» не хватает сил.
«У других команд нет такого ресурса, как у «Зенита». Это касается и «Спартака» с «Краснодаром». Им просто не хватает сил. Если из их расположения футболисты уезжают в сборные, это влияет на состояние команды. В «Зените» такого нет», — пояснил он в беседе с Metaratings.ru.
Хомуха также добавил, что после зимней паузы станет понятно, будет ли интрига в конце этого сезона РПЛ или нет, так как претенденты на чемпионский титул начнут подбирать варианты для своего усиления.

Читайте также:

Черышев раскрыл секрет Дзюбы

Стало известно, кто станет новым главным тренером «Уфы»

«Спартаку» предрекают чемпионство в этом сезоне РПЛ
#рпл
#футбол
#спорт
#матч
#игра
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Малаховке состоялся финал студенческого турнира по шашкам
11 декабря 2024, 11:11

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Студенты 44 подмосковных учебных заведений выявили сильнейшие шашечные сборные региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Финальные соревнования студенческого турнира по шашкам состоялся в Московской государственной академии физической культуры в Малаховке городского округа Люберцы. Они объединили 20 команд средних профессиональных учебных заведений и 24 коллектива вузов. Все они успешно преодолели региональный отбор.

Среди команд высших учебных заведений победили студенты Московского областного филиала РАНХиГС. Второе место заняли шашисты Гжельского государственного университета. Замкнули тройку представители Московской государственной академии физической культуры.

Лучшей сборной среди средних профессиональных учебных заведений стала команда Профессионального колледжа «Московия». Серебро завоевал Истринскоий профессиональный колледж. Третье место заняли студенты Сергиево-Посадского колледжа.
«Ежегодно с 1966-го в России проходят традиционные соревнования для школьников «Чудо-шашки». В этом году мы организовали в Московской области подобные соревнования для ребят из детсадов, а теперь и для студентов. Более 70 учебных заведений из 30 городских округов приняли участие в отборочных этапах Московских областных студенческих соревнований по шашкам среди сборных СПО и вузов», – рассказал президент федерации шашек России Анатолий Никитин.
Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Читайте также:

Чемпионат России по конькобежному спорту вернётся в Коломну спустя четыре года

Спортсмены из Подмосковья победили на турнире по греко-римской борьбе в Каире

Победу на турнире силовиков в Серебряных Прудах одержала команда полиции
#спорт
#минспорт мо
#люберцы
#шашки
#студенты
#чемпионат
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Черышев раскрыл секрет Дзюбы
Черышев: секрет успешной игры Дзюбы заключается в его высоком росте и габаритах
10 декабря 2024, 22:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Черышев заявил, что секрет успешной игры форварда «Акрона» Артема Дзюбы заключается в его высоком росте и больших габаритах. По его словам, благодаря этому подступиться к футболисту очень тяжело.
«Если бы Артем был поменьше ростом и габаритами, он бы не играл так успешно. Подступиться к Артему очень тяжело, он правильно защищает мяч и разворачивается. Но это уже сказывается опыт. Бывают габаритные футболисты, у которых запросто отбирают мячи, потому что они не умеют ставить спину, обрабатывать передачи. Артем все делает правильно», — поделился Черышев в беседе с Metaratings.ru.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал призыв болельщиков вернуть Артема Дзюбу в состав российской сборной. По его мнению, футболисту следует отдать должное, устроить своего рода проводы, позволив отыграть хотя бы один матч.

Читайте также:

Губерниев поддержал призыв вернуть Дзюбу в сборную России на один матч

«Зенит» проиграл «Акрону» в матче РПЛ, Артем Дзюба забил победный гол

«Локомотив» резко осудил высказывания Дзюбы в адрес клуба
#матч
#призыв
#рпл
#футбол
#спорт
#игра
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, кто станет новым главным тренером «Уфы»
Омари Тетрадзе станет новым главным тренером «Уфы»
10 декабря 2024, 22:56

Фото: iStock/FotografieLink

Омари Тетрадзе станет новым главным тренером «Уфы». Об этом сообщает Metaratings.ru. Специалист, как отмечается, уже прибыл в столицу Башкортостана и готов приступить к работе.
Контракт нового главного тренера намерены заключить до конца сезона 2025/2026, уточняет портал. Под Тетрадзе в «Уфе» собираются увеличить бюджет.

В то же время отправить нынешнего наставника уфимского клуба Евгения Харлачева готовятся после ближайшего заседания регионального Министерства спорта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен удержать в своей команде полузащитника Аббосбека Файзуллаева при помощи более дорогого контракта. В данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро. Узбекистанский игрок попал в ЦСКА в 2023 году, когда московский клуб перевел за него «Пахтакору» полмиллиона евро.

Читайте также:

ЦСКА намерен удержать Файзуллаева более дорогим контрактом

Стало известно, как повлияет на ЦСКА трансферный бан от ФИФА

Российский голкипер станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ
#евро
#бюджет
#нхл
#клуб
#портал
#контракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бадаев назвал Махачева фаворитом в бою с Царукяном
10 декабря 2024, 19:16

Фото: iStock/maria zheleznova

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал чемпиона UFC Ислама Махачева фаворитом в предстоящем бою с Арманом Царукяном. По его словам, у последнего нет ни одного аспекта, в котором он бы явно превосходил Махачева.
«В стойке Ислам, считаю, более техничный, плюс он рослый и габаритный. Ислам не позволит навязывать против себя борьбу, с выносливостью у него не было проблем. <…> Тот самый шанс для победы Армана кроется в стойке — донести тяжелый и мощный удар, как Волкановски попал в пятом раунде. <…> В техническом плане Арман уступает, поэтому нужно постоянное давление, тогда у него будут шансы», — поделился он в беседе с RT.
Бадаев также рассказал о своих ожиданиях от другого боя — Юсуфа Раисова против Артема Резникова. В интервью «РБ Спорт» он отметил, что техника и скорость в ударной части лучше развиты у Юсуфа, а борьба, в ее комплексном понимании, — на стороне Артема.
«В первом бою Артем меня удивил, потому что доставал Юсуфа. Он работал в оттяжке и на контратаках – это признак классного ударника. Когда ты просто попадаешь – это одно, когда вытягиваешь на себя и встречаешь – это показатель мастерства», — рассказал вице-президент АСА.
Читайте также:

Победу на турнире силовиков в Серебряных Прудах одержала команда полиции

Боксер Мовсисян из Каширы одержал победу на турнире в Ярославле

Единоборцев 25 городов собрал турнир «Герои Отечества» с главной площадкой в Люберцах
#спорт
#скорость
#турнир
#президент
#техника
#герои
#борьба
#интервью
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чемпионат России по конькобежному спорту вернётся в Коломну спустя четыре года
10 декабря 2024, 18:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В подмосковном центре «Коломна» пройдёт чемпионат России по конькобежному спорту. Главные старты страны запланированы на 19-22 декабря, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В соревнованиях примут участие 100 сильнейших спортсменов из 20 регионов страны. Они разыграют 16 комплектов медалей. Программа чемпионата идентична Олимпийским играм и включает дистанции 500 м, 1 000 м, 1 500 м, 3 000 м, а также 5 000 м, 10 000 м, масс-старт на 16 кругов, командный забег-спринт на три круга и командную гонку.

Как отметили в ведомстве, чемпионат России по конькобежному спорту возвращается в Коломну после четырёхлетнего перерыва. В этом году Подмосковье примет престижные соревнования в 21-ый раз.

На коломенском льду в составе команды Московской области выступят такие известные конькобежцы, как Даниил Алдошкин, Михаил Казелин, Елена Еранина, Ирина Кузнецов и многие другие.
«Приятный бонус – бегать в родных стенах на самом быстром льду в России. Я с самого детства здесь, в пять лет встал на коньки, поэтому у меня всегда бешеная мотивация. На домашнем чемпионате планирую бежать пять дистанций», – сказал серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Пекине в командной гонке Даниил Алдошкин.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Торжественная церемония открытия чемпионата России состоится 19 декабря по адресу: Коломна, набережная реки Коломенки, 7, КЦК «Коломна».

Вход для зрителей будет бесплатным.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Читайте также:

Спортсмены из Подмосковья победили на турнире по греко-римской борьбе в Каире

Победу на турнире силовиков в Серебряных Прудах одержала команда полиции

Боксёр Мовсисян из Каширы одержал победу на турнире в Ярославле
#спорт
#минспорт мо
#конькобежный спорт
#коньки
#коломна
#чемпионат россии
#спортсмены
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спортсмены из Подмосковья победили на турнире по греко-римской борьбе в Каире
10 декабря 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали спортсмены из Московской области Адлет Тюлюбаев и Алибек Амиров в составе сборной России на международных рейтинговых соревнованиях по греко-римской борьбе Ibrahim Moustafa, которые проводились в столице Египта Каире, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль в копилку российской команды принёс представитель Московской области Алибек Амиров, выступающий в весовой категории до 55 килограммов. В финале он одержал победу над ещё одним россиянином — алтайским спортсменом Юрием Тапаа. Ещё одно золото завоевал подмосковный спортсмен Адлет Тюлюбаев: он стал лучшим в весовой категории до 77 килограммов, одолев в финале египтянина Мохамеда Абделькадера Ехиа», — говорится в сообщении.
Соревнования по греко-римской борьбе Ibrahim Moustafa проходили с 5 по 9 декабря.

Читайте также:

Победу на турнире силовиков в Серебряных Прудах одержала команда полиции

В Подмосковье стартовала регистрация на турнир по уличному хоккею

«Спартаку» предрекают чемпионство в этом сезоне РПЛ
#минспорта мо
#соревнования
#медали
#греко-римская борьба
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Победу на турнире силовиков в Серебряных Прудах одержала команда полиции
10 декабря 2024, 10:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Традиционный турнир сотрудников силовых структур памяти благоверного Князя Александра Невского состоялся на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России С. А. Фирсова в городском округе Серебряные Пруды, о его итогах рассказали в пресс-службе администрации муниципала.
«Команды различных силовых структур соревновались в перетягивании каната, плавании, комбинированной эстафете и сдаче нормативов ГТО по четырёхборью. По итогам состязаний первое место заняла команда ОМВД, второе — команда Мособлпожспаса, а третье — росгвардейцы», — говорится в сообщении.
Победителям и призёрам турнира вручили кубки, медали и дипломы от Серебряно-Прудского благочиния.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Ранее сообщалось, что 13 декабря в парке «Серебряный» округа Серебряные Пруды состоится лекция «Встреча с поэзией «Зимняя сказка».

Читайте также:

В Подмосковье стартовала регистрация на турнир по уличному хоккею

«Спартаку» предрекают чемпионство в этом сезоне РПЛ

Боксёр Мовсисян из Каширы одержал победу на турнире в Ярославле
#серебряные пруды
#турнир
#соревнования
#полиция
#росгвардия
#мособлпожспас
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье стартовала регистрация на турнир по уличному хоккею
09 декабря 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Московской области начался приём заявок на участие в турнире PondHockey, который пройдёт 15 февраля будущего года в Балашихе.
Регистрация открыта на сайте, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Основные игры пройдут на стадионе «Криогенмаш», а финальные матчи – на озере Бабошкино. Команды будут соревноваться в трёх дивизионах – профессиональном, любительском и медийном. Также на лёд выйдут легенды отечественного хоккея и звёзды КХЛ. К участию в любительском турнире допускаются все желающие в возрасте от 14 лет», – говорится в сообщении.
Желающие принять участие в соревнованиях, но не собравшие команду, могут оставить заявку на поиск коллектива на странице в VK. Там же будут публиковаться актуальные новости.

Понд-хоккей – разновидность хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют четвёрками, без вратарей. В нём запрещены силовые приёмы – только дриблинг и слаженная работа всей команды. Первый турнир прошёл на льду стадиона «Зоркий» в Красногорске и собрал более 40 команд. В прошлом году участниками соревнований стали 59 коллективов.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Читайте также:


Единоборцев 25 городов собрал турнир «Герои Отечества» с главной площадкой в Люберцах

Боксёр Мовсисян из Каширы одержал победу на турнире в Ярославле

В Кашире провели новогоднюю эстафету для детей с ОВЗ
#спорт
#минспорт мо
#хоккей
#турнир
#балашиха
#подмосковье
#московская область
#нацпроекты
#соревнования
Следите за нашими новостями
в удобном формате