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Черышев раскрыл секрет Дзюбы

Черышев: секрет успешной игры Дзюбы заключается в его высоком росте и габаритах
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Черышев заявил, что секрет успешной игры форварда «Акрона» Артема Дзюбы заключается в его высоком росте и больших габаритах. По его словам, благодаря этому подступиться к футболисту очень тяжело.


«Если бы Артем был поменьше ростом и габаритами, он бы не играл так успешно. Подступиться к Артему очень тяжело, он правильно защищает мяч и разворачивается. Но это уже сказывается опыт. Бывают габаритные футболисты, у которых запросто отбирают мячи, потому что они не умеют ставить спину, обрабатывать передачи. Артем все делает правильно», — поделился Черышев в беседе с Metaratings.ru.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал призыв болельщиков вернуть Артема Дзюбу в состав российской сборной. По его мнению, футболисту следует отдать должное, устроить своего рода проводы, позволив отыграть хотя бы один матч.

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Стало известно, кто станет новым главным тренером «Уфы»
Омари Тетрадзе станет новым главным тренером «Уфы»
10 декабря 2024, 22:56

Фото: iStock/FotografieLink

Омари Тетрадзе станет новым главным тренером «Уфы». Об этом сообщает Metaratings.ru. Специалист, как отмечается, уже прибыл в столицу Башкортостана и готов приступить к работе.
Контракт нового главного тренера намерены заключить до конца сезона 2025/2026, уточняет портал. Под Тетрадзе в «Уфе» собираются увеличить бюджет.

В то же время отправить нынешнего наставника уфимского клуба Евгения Харлачева готовятся после ближайшего заседания регионального Министерства спорта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен удержать в своей команде полузащитника Аббосбека Файзуллаева при помощи более дорогого контракта. В данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в 6 миллионов евро. Узбекистанский игрок попал в ЦСКА в 2023 году, когда московский клуб перевел за него «Пахтакору» полмиллиона евро.

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Бадаев назвал Махачева фаворитом в бою с Царукяном
10 декабря 2024, 19:16

Фото: iStock/maria zheleznova

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев назвал чемпиона UFC Ислама Махачева фаворитом в предстоящем бою с Арманом Царукяном. По его словам, у последнего нет ни одного аспекта, в котором он бы явно превосходил Махачева.
«В стойке Ислам, считаю, более техничный, плюс он рослый и габаритный. Ислам не позволит навязывать против себя борьбу, с выносливостью у него не было проблем. <…> Тот самый шанс для победы Армана кроется в стойке — донести тяжелый и мощный удар, как Волкановски попал в пятом раунде. <…> В техническом плане Арман уступает, поэтому нужно постоянное давление, тогда у него будут шансы», — поделился он в беседе с RT.
Бадаев также рассказал о своих ожиданиях от другого боя — Юсуфа Раисова против Артема Резникова. В интервью «РБ Спорт» он отметил, что техника и скорость в ударной части лучше развиты у Юсуфа, а борьба, в ее комплексном понимании, — на стороне Артема.
«В первом бою Артем меня удивил, потому что доставал Юсуфа. Он работал в оттяжке и на контратаках – это признак классного ударника. Когда ты просто попадаешь – это одно, когда вытягиваешь на себя и встречаешь – это показатель мастерства», — рассказал вице-президент АСА.
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Чемпионат России по конькобежному спорту вернётся в Коломну спустя четыре года
10 декабря 2024, 18:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В подмосковном центре «Коломна» пройдёт чемпионат России по конькобежному спорту. Главные старты страны запланированы на 19-22 декабря, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В соревнованиях примут участие 100 сильнейших спортсменов из 20 регионов страны. Они разыграют 16 комплектов медалей. Программа чемпионата идентична Олимпийским играм и включает дистанции 500 м, 1 000 м, 1 500 м, 3 000 м, а также 5 000 м, 10 000 м, масс-старт на 16 кругов, командный забег-спринт на три круга и командную гонку.

Как отметили в ведомстве, чемпионат России по конькобежному спорту возвращается в Коломну после четырёхлетнего перерыва. В этом году Подмосковье примет престижные соревнования в 21-ый раз.

На коломенском льду в составе команды Московской области выступят такие известные конькобежцы, как Даниил Алдошкин, Михаил Казелин, Елена Еранина, Ирина Кузнецов и многие другие.
«Приятный бонус – бегать в родных стенах на самом быстром льду в России. Я с самого детства здесь, в пять лет встал на коньки, поэтому у меня всегда бешеная мотивация. На домашнем чемпионате планирую бежать пять дистанций», – сказал серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Пекине в командной гонке Даниил Алдошкин.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Торжественная церемония открытия чемпионата России состоится 19 декабря по адресу: Коломна, набережная реки Коломенки, 7, КЦК «Коломна».

Вход для зрителей будет бесплатным.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#спорт
#минспорт мо
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#спортсмены
#подмосковье
#московская область
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Спортсмены из Подмосковья победили на турнире по греко-римской борьбе в Каире
10 декабря 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевали спортсмены из Московской области Адлет Тюлюбаев и Алибек Амиров в составе сборной России на международных рейтинговых соревнованиях по греко-римской борьбе Ibrahim Moustafa, которые проводились в столице Египта Каире, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль в копилку российской команды принёс представитель Московской области Алибек Амиров, выступающий в весовой категории до 55 килограммов. В финале он одержал победу над ещё одним россиянином — алтайским спортсменом Юрием Тапаа. Ещё одно золото завоевал подмосковный спортсмен Адлет Тюлюбаев: он стал лучшим в весовой категории до 77 килограммов, одолев в финале египтянина Мохамеда Абделькадера Ехиа», — говорится в сообщении.
Соревнования по греко-римской борьбе Ibrahim Moustafa проходили с 5 по 9 декабря.

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#московская область
#подмосковье
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Победу на турнире силовиков в Серебряных Прудах одержала команда полиции
10 декабря 2024, 10:34

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Традиционный турнир сотрудников силовых структур памяти благоверного Князя Александра Невского состоялся на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Героя России С. А. Фирсова в городском округе Серебряные Пруды, о его итогах рассказали в пресс-службе администрации муниципала.
«Команды различных силовых структур соревновались в перетягивании каната, плавании, комбинированной эстафете и сдаче нормативов ГТО по четырёхборью. По итогам состязаний первое место заняла команда ОМВД, второе — команда Мособлпожспаса, а третье — росгвардейцы», — говорится в сообщении.
Победителям и призёрам турнира вручили кубки, медали и дипломы от Серебряно-Прудского благочиния.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Ранее сообщалось, что 13 декабря в парке «Серебряный» округа Серебряные Пруды состоится лекция «Встреча с поэзией «Зимняя сказка».

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#серебряные пруды
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#соревнования
#полиция
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#спорт
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В Подмосковье стартовала регистрация на турнир по уличному хоккею
09 декабря 2024, 17:59

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Московской области начался приём заявок на участие в турнире PondHockey, который пройдёт 15 февраля будущего года в Балашихе.
Регистрация открыта на сайте, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Основные игры пройдут на стадионе «Криогенмаш», а финальные матчи – на озере Бабошкино. Команды будут соревноваться в трёх дивизионах – профессиональном, любительском и медийном. Также на лёд выйдут легенды отечественного хоккея и звёзды КХЛ. К участию в любительском турнире допускаются все желающие в возрасте от 14 лет», – говорится в сообщении.
Желающие принять участие в соревнованиях, но не собравшие команду, могут оставить заявку на поиск коллектива на странице в VK. Там же будут публиковаться актуальные новости.

Понд-хоккей – разновидность хоккея с шайбой под открытым небом, в который играют четвёрками, без вратарей. В нём запрещены силовые приёмы – только дриблинг и слаженная работа всей команды. Первый турнир прошёл на льду стадиона «Зоркий» в Красногорске и собрал более 40 команд. В прошлом году участниками соревнований стали 59 коллективов.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
#хоккей
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«Спартаку» предрекают чемпионство в этом сезоне РПЛ
Бушманов: «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ
09 декабря 2024, 17:36

Фото: iStock/Rost-9D

«Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ, главный тренер клуба Деян Станкович умеет выигрывать титулы. Об этом заявил бывший футболист красно-белых Евгений Бушманов. По его словам, команда стала играть стабильнее, чем в начале сезона.
«Команда на ходу, и немного жаль, что именно сейчас наступила пауза в нашем футболе. Станкович лучше изучил своих игроков, и они стали давать результат. Думаю, «Спартак» поборется за чемпионство в этом сезоне. Станкович умеет выигрывать титулы», — поделился спортсмен в беседе с «РБ Спорт».
Похожего мнения придерживается и бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин, также отмечая заслугу Станковича. В комментарии для «Газеты.Ru» он подчеркнул, что в команде определился стартовый состав, появилось взаимопонимание с наставником и собранность. При этом «Спартак» Гладилин назвал сильнейшей командой этого чемпионата.
«Также у «Спартака» очень хорошая функциональная подготовка. Он был быстрее всех без исключения конкурентов. Мотивация, сыгранность футболистов и максимальная функциональная подготовка — вот основа, позволившая «Спартаку» провести такой яркий отрезок. На данный момент это самая сильная команда чемпионата, самая атакующая», — сказал специалист.
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Боксёр Мовсисян из Каширы одержал победу на турнире в Ярославле
09 декабря 2024, 17:06

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Воспитанник боксёрского клуба «Русич» спортклуба «Кашира» имени Н.П. Елисеева Руслан Мовсисян завоевал золотую медаль 44-го турнира по боксу, посвященного памяти чемпиона мира Александра Лебедева и заслуженного тренера РСФСР Валентина Рахманова, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«В соревновании принимали участие подростки 13-14 и 15-16 лет, юниоры 17-18 лет, а также мужчины и женщины в возрасте от 19 до 40 лет. Борьба за медали велась в весовых категориях от 37 до 92 килограммов. Руслан Мовсисян стал победителем в своей весовой категории», — говорится в сообщении.
Соревнования проводились площадке спорткомплекса «Атлант» в Ярославле с 4 по 7 декабря. В турнире приняли участие свыше 150 спортсменов из разных регионов страны.

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#спорт
#кашира
#турнир
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Единоборцев 25 городов собрал турнир «Герои Отечества» с главной площадкой в Люберцах
Единоборцев 25 городов собрал турнир с главной площадкой в Люберцах
09 декабря 2024, 16:50

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Порядка 8 тыс. спортсменов из 25 городов России присоединились к масштабному турниру по единоборствам «Герои Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Центральной площадкой этого события стал Дворец спорта «Триумф» в Люберцах. Оттуда был организован телемост.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Турнир, посвящённый участникам спецоперации, собрал представителей 15 видов единоборств из разных уголков страны, включая ДНР, ЛНР и Запорожскую область. Почётными гостями стали Герои России и участники СВО, награждённые за боевые заслуги», – отметили в ведомстве.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

На главной площадке турнира состоялись также мастер-классы от профессиональных спортсменов и ветеранов. Помимо этого, зрители смогли участвовать в плетении маскировочных сетей, армрестлинге, шахматных матчах. Организатором турнира выступил спортивно-патриотический клуб «Ярополк» при поддержке правительства Московской области.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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#подмосковье
#московская область
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#минспорт мо
#люберцы
#борьба
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