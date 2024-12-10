Черышев раскрыл секрет Дзюбы

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Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Черышев заявил, что секрет успешной игры форварда «Акрона» Артема Дзюбы заключается в его высоком росте и больших габаритах. По его словам, благодаря этому подступиться к футболисту очень тяжело.
«Если бы Артем был поменьше ростом и габаритами, он бы не играл так успешно. Подступиться к Артему очень тяжело, он правильно защищает мяч и разворачивается. Но это уже сказывается опыт. Бывают габаритные футболисты, у которых запросто отбирают мячи, потому что они не умеют ставить спину, обрабатывать передачи. Артем все делает правильно», — поделился Черышев в беседе с Metaratings.ru.Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал призыв болельщиков вернуть Артема Дзюбу в состав российской сборной. По его мнению, футболисту следует отдать должное, устроить своего рода проводы, позволив отыграть хотя бы один матч.
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