Достижения.рф

В Италии допустили участие в разминировании территории Украины

Фото: iStock/okfoto

Правительство Италии заявило союзникам о готовности направить специалистов для участия в разминировании украинских территорий, включая водное пространство. Об этом сообщает издание La Repubblica.



Отмечается, что речь идёт о теоретической готовности, которая может быть реализована только после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. В настоящее время обсуждается лишь возможность будущего участия итальянских военных сапёров и специалистов ВМС в гуманитарных операциях по разминированию.

Издание напоминает, что еще в июне 2022 года бывший премьер-министр Марио Драги предлагал привлечь ВМС Италии к разминированию Чёрного моря, чтобы обеспечить безопасные маршруты для экспорта украинского зерна.

По оценкам украинских властей, около 30% территории Украины нуждается в разминировании, что делает подобные международные инициативы крайне актуальными на перспективу послеконфликтного восстановления страны.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0