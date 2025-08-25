В Италии допустили участие в разминировании территории Украины
Правительство Италии заявило союзникам о готовности направить специалистов для участия в разминировании украинских территорий, включая водное пространство. Об этом сообщает издание La Repubblica.
Отмечается, что речь идёт о теоретической готовности, которая может быть реализована только после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. В настоящее время обсуждается лишь возможность будущего участия итальянских военных сапёров и специалистов ВМС в гуманитарных операциях по разминированию.
Издание напоминает, что еще в июне 2022 года бывший премьер-министр Марио Драги предлагал привлечь ВМС Италии к разминированию Чёрного моря, чтобы обеспечить безопасные маршруты для экспорта украинского зерна.
По оценкам украинских властей, около 30% территории Украины нуждается в разминировании, что делает подобные международные инициативы крайне актуальными на перспективу послеконфликтного восстановления страны.
