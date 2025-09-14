В Генштабе ВСУ раскрыли ежедневные траты Украины на конфликт с Россией

14 сентября 2025, 19:15

Генштаб ВСУ: Украина ежедневно тратит $172 млн на конфликт с Россией

Фото: iStock/gopixa

Украина ежедневно тратит около 172 миллионов долларов на ведение боевых действий против России. Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью украинскому СМИ.