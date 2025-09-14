В Генштабе ВСУ раскрыли ежедневные траты Украины на конфликт с Россией
Украина ежедневно тратит около 172 миллионов долларов на ведение боевых действий против России. Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов в интервью украинскому СМИ.
Он подчеркнул, что ведение конфликта с «большой и мощной по ресурсам страной очень дорого» и выразил благодарность за поддержку со стороны международных партнёров.
По данным Минфина Украины, в июле 2024 года ежедневные расходы на военные нужды составляли около 136 миллионов долларов, что ниже текущей оценки Генштаба. Это может свидетельствовать о росте затрат в последние месяцы, вероятно, из-за увеличения интенсивности боевых действий и потребности в дополнительном вооружении и технике.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщал, что ежегодные расходы на армию составляют около двух триллионов гривен (примерно 53,3 миллиарда долларов), что значительно превышает доходы государственного бюджета до начала конфликта. Эти расходы покрываются в том числе за счёт международной помощи, включая значительные средства от стран НАТО.
