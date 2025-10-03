В России нашли нелегальный банк с оборотом в 500 млн руб

03 октября 2025, 14:47

4 нелегальных банкира из Череповца получили условный срок за вывод денег

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Череповецкий городской суд признал виновными четверых местных жителей в организации незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в объединённой пресс‑службе судов Вологодской области.