В России нашли нелегальный банк с оборотом в 500 млн руб
Череповецкий городской суд признал виновными четверых местных жителей в организации незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в объединённой пресс‑службе судов Вологодской области.
По версии следствия, трое мужчин и женщина с октября 2019 года по апрель 2023 года вели банковские операции без лицензии Банка России, используя сеть из 50 фирм, зарегистрированных на подставных лиц, для отмывания и вывода средств.
За время работы обороты «чёрного» банка превысили полмиллиарда рублей и составили 611 млн. Обвиняемые получили 67 млн рублей, взимая с клиентов комиссию в размере 11% от обналиченных сумм.
Суд назначил каждому из них по два года лишения свободы условно.
Читайте также: