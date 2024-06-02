Украинца с бронхиальной астмой отправили на фронт

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Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) мобилизовали его в ряды армии с бронхиальной астмой, передает РИА Новости.
По его словам, 14 ноября 2023 года сотрудники ТЦК «затолкали» его в машину на улице села Новосевастополя Николаевской области и отвезли в военкомат. После заполнения документов его отправили на медицинскую комиссию, которая по словам собеседника, заняла 15 минут.
Водян с детства страдал бронхиальной астмой, у него также была диагностирована двусторонняя дисплазия легких и вегетососудистая дистония.
Ранее пленный военнослужащий украинской армии Тарас Мельничук заявил, что его мобилизовали, хотя он ограниченно годен только к военной службе. В военкомате Мельничук сказали, что он ограниченно годен, несмотря на гипоплазию левой почки.
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Водян с детства страдал бронхиальной астмой, у него также была диагностирована двусторонняя дисплазия легких и вегетососудистая дистония.
Ранее пленный военнослужащий украинской армии Тарас Мельничук заявил, что его мобилизовали, хотя он ограниченно годен только к военной службе. В военкомате Мельничук сказали, что он ограниченно годен, несмотря на гипоплазию левой почки.
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Александр Климов