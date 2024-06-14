В Благовещенске пьяный водитель сбил 10 пешеходов на тротуаре, есть погибшие

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В Благовещенске машина вылетела на тротуар и сбила 10 пешеходов, по предварительным данным погибло пять человек, в том числе трое детей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Известно, что ДТП произошло на улице Василенко. Минивэн занесло на высокой скорости, он вылетел на тротуар и сбил порядка десяти прохожих. Некоторые скончались на месте происшествия, ещё несколько человек погибли в больнице. В настоящее время известно о пяти жертвах аварии, трое из которых дети. Данные уточняются.
Водителем, устроившим аварию, оказался 59-летний местный житель Евгений Бакарюкин. По словам очевидцев ДТП,водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что три человека, включая ребёнка, погибли, ещё один несовершеннолетний пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовиком на трассе в Подмосковье.
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Водителем, устроившим аварию, оказался 59-летний местный житель Евгений Бакарюкин. По словам очевидцев ДТП,водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что три человека, включая ребёнка, погибли, ещё один несовершеннолетний пострадал в результате столкновения автомобиля с грузовиком на трассе в Подмосковье.
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Элина Позднякова