В Красноярске силовики устроили облаву на рынке и задержали 135 мигрантов

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В Красноярске в ходе рейда на рынке в Ленинском районе полицейские совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ задержали 135 мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
Отмечается, что среди задержанных присутствуют граждане, которые прибыли из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Всех доставили в местное отделение полиции для удостоверения личности и проведения профилактических бесед.
Трое человек, которые ранее получили гражданство, поставлены на воинский учет. Также правоохранители составили восемь административных протоколов в отношении шести мигрантов, троим иностранным гражданам грозит депортация из страны.
Ранее сообщалось, что восемь иностранных граждан выдворили из России в ходе рейда в Мариуполе. Также 20 иностранных граждан привлекли к административной ответственности.
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Восемь мигрантов выдворены из России в ходе рейда в Мариуполе
Трое человек, которые ранее получили гражданство, поставлены на воинский учет. Также правоохранители составили восемь административных протоколов в отношении шести мигрантов, троим иностранным гражданам грозит депортация из страны.
Ранее сообщалось, что восемь иностранных граждан выдворили из России в ходе рейда в Мариуполе. Также 20 иностранных граждан привлекли к административной ответственности.
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Екатерина Коршунова