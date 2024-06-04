На женщин, повредивших памятник Жукову на Манежной площади, завели дело

Подростка, напавшего с мачете на девушку и мужчину в подмосковной Балашихе, арестовали по подозрению в покушении на двойное убийство. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.