На женщин, повредивших памятник Жукову на Манежной площади, завели дело

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На женщин, повредивших памятник Жукову на Манежной площади в Москве, завели дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что две женщины нанесли на памятник маршалу Жукову на Манежной площади баллончиком с краской надпись «ГУР». Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 (Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников).
Ранее сообщалось, что в Калужской области аннулировали российское гражданство гражданина Украины, участвовавшего в нападениях на людей в Белгороде. По информации силовых структур, этот человек родился в Харькове и был гражданином Украины. После переезда в Россию он получил российское гражданство в Калужской области. Уточняется, что молодой человек из-за национальной и расовой ненависти организовал нападения на россиян в Белгороде и привлекал к этому других молодых людей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова