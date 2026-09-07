«Уксус, кипяток и ковшик»: Россиянка из неприязни зверски убила годовалую дочь

07 сентября 2026, 22:42

Жительницу Балея обвиняют в убийстве годовалой дочери с особой жестокостью

Фото: Istock/zoka74

В Забайкалье суд рассматривает дело 28-летней жительницы Балея. Следствие обвиняет её в убийстве годовалой дочери с особой жестокостью. Об этом сообщает Забайкальский краевой суд.