«Уксус, кипяток и ковшик»: Россиянка из неприязни зверски убила годовалую дочь
В Забайкалье суд рассматривает дело 28-летней жительницы Балея. Следствие обвиняет её в убийстве годовалой дочери с особой жестокостью. Об этом сообщает Забайкальский краевой суд.
По версии правоохранителей, летом 2025 года женщина решила убить ребёнка из-за неприязни. Она сломала девочке руку, затем влила ей в рот смесь детского питания с уксусной кислотой — это вызвало тяжёлое отравление.
После этого обвиняемая ударила дочь металлическим ковшиком, и малышка получила черепно-мозговую травму. Помимо этого, мать обварила ребёнка кипятком и сдирала кожу с обожжённых участков тела.
Девочка перенесла шок травматического, ожогового и токсического характера. Она пробыла в реанимации меньше суток и скончалась. В краевом суде уже начали допрашивать свидетелей по этому делу.
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