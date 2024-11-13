Контрактник из Северной Осетии ударил себя топором по голове, чтобы не участвовать в СВО

Суд приговорил контрактника из Северной Осетии Манучехра Бекназарова, который ударил себя по голове обухом топора, чтобы не участвовать в спецоперации, к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Об этом сообщается на сайте Южного окружного военного суда.