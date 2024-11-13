Контрактник из Северной Осетии ударил себя топором по голове, чтобы не участвовать в СВО

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Суд приговорил контрактника из Северной Осетии Манучехра Бекназарова, который ударил себя по голове обухом топора, чтобы не участвовать в спецоперации, к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии. Об этом сообщается на сайте Южного окружного военного суда.
«Окончательное наказание назначено Бекназарову М. У. путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в карточке дела.
Следствие установило, что Бекназаров ударил себя топором по голове, когда находился в зоне боевых действий. У него диагностировали рвано-ушибленную рану волосистой части головы, подкожную гематому правой теменно-височной области и параорбитальную гематому справа.
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