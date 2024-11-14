Погибшего на СВО главу Цимлянского района пришлось опознавать в два этапа

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Главу администрации Цимлянского района Ростовской области Владимира Светличного, добровольно отправившегося на спецоперацию, родственники опознавали в два этапа и до последнего надеялись, что это не он. Об этом сообщил региональный портал 161.ru.
По словам родственников, тело Светличного пришлось опознавать в два этапа: сначала по документам и жетону, а потом уже по ДНК. Они до последнего надеялись, что это не он.
Похороны Светличного состоятся уже в ближайшее время.
Глава Цимлянского района добровольно отправился на СВО в августе прошлого года. На это он решался более года.
10 августа суд Ростовской области арестовал Светличного на два месяца по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Его подозревали в превышении должностных полномочий. В суде не стали раскрывать подробностей уголовного дела, фигурантом которого является чиновник. В соответствии с санкцией статьи, по которой задержан глава администрации, ему может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.
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Похороны Светличного состоятся уже в ближайшее время.
Глава Цимлянского района добровольно отправился на СВО в августе прошлого года. На это он решался более года.
10 августа суд Ростовской области арестовал Светличного на два месяца по делу о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Его подозревали в превышении должностных полномочий. В суде не стали раскрывать подробностей уголовного дела, фигурантом которого является чиновник. В соответствии с санкцией статьи, по которой задержан глава администрации, ему может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.
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Депутат Енджиевский из Красноярского края решил отправиться на СВО
Элина Позднякова