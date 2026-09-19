Улицы Сочи ушли под воду из-за мощного ливня
На Сочи обрушился мощный ливень. Как сообщает Telegram-канал SHOT, из-за стихии улицы скрылись под водой, а автомобили застряли в потоках.
Отмечается, что вода в некоторых районах города поднялась выше колена. Автомобили глохнут и останавливаются посреди бурных потоков, что вызывает пробки.
На склонах и лестницах образовались местные «водопады». Вода затопила и пляж. Она дошла до магазинов и заблокировала продавцов внутри. Сотрудники находятся в торговых точках и ждут, когда вода спадёт, чтобы выйти наружу.
Кроме того, на одной из улиц упало дерево и повредило машину. Власти просят местных жителей и туристов воздержаться от отдыха на пляже и держаться подальше от рекламных щитов и других конструкций. Синоптики ожидают непогоду и завтра.
Читайте также: