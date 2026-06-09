Гейзер с многоэтажку увидели в Татарстане
В Альметьевске Республики Татарстан на улице Аминова произошел прорыв трубы холодного водоснабжения. Из-под земли возле многоквартирного дома забил мощный фонтан воды высотой с многоэтажку. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash Iptash.
На кадрах, снятых проезжавшим мимо водителем, видно, как струя воды бьет вверх на несколько метров. Причина аварии устанавливается, на месте работают специалисты. Коммунальщики не стали отключать холодную воду в ближайших домах.
Ранее реку в нижегородском селе Большое Болдино залило фекалиями из канализации. О происшествии стало известно накануне.
Сельчане говорят, что всему виной ферма в соседней Кудеяровке. Гендиректор предприятия допустил возможную утечку, но не знает о природе зловония.
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