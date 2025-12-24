«Уматурман» подняла цену на корпоративы и лишились концертов на Новый год

24 декабря 2025, 12:58

Группа «Уматурман» (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Группа «Уматурман» повысила стоимость выступлений с трех до четырех миллионов рублей, но осталась без новогодних заказов. Братья Кристовские экстренно предлагают скидку в 500 тысяч, чтобы привлечь хотя бы один корпоратив