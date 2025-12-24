«Уматурман» подняла цену на корпоративы и лишились концертов на Новый год
Группа «Уматурман» повысила стоимость выступлений с трех до четырех миллионов рублей, но осталась без новогодних заказов. Братья Кристовские экстренно предлагают скидку в 500 тысяч, чтобы привлечь хотя бы один корпоратив
Как сообщает Telegram-канал Mash, декабрь и январь у исполнителей песен «Прасковья» и «С любимыми не расставайтесь» почти пустые, даже популярные даты свободны. Менеджеры группы объяснили это тем, что музыканты рассчитывали на ажиотаж и добавили к стандартной цене миллион, однако спрос не оправдал ожиданий. Сейчас артисты готовы выступить за 3,5 миллионов рублей за 45-минутный сет.
Райдер группы остаётся внушительным: солистам — два VIP-люкса и перелёт бизнес-классом, команде — восемь стандартных номеров и эконом-класс. В гримёрке требуют масло 82,5%, молоко, сгущёнку, колу, редбулл и элитный алкоголь. На столе — оливье и греческий салат без мяса, так как братья Кристовские — веганы. От водителей требуется соблюдение тишины.
Читайте также: