«Полстраны пьёт самогонку, а я — алкоголик?»: Волочкова вернулась в рехаб
Волочкова и Джигурда вернулись к финалу проекта «Звёзды под капельницей»
Осенью на канале «Пятница!» стартовало шоу «Звёзды под капельницей». Анастасия Волочкова и Никита Джигурда покинули реабилитационный центр уже в первой серии. Однако приняли решение вернуться. Об этом сообщает «СтарХит».
Балерина ушла после спора с блогером Габаром. Актёр отказался признавать проблему с алкоголем. Но после возвращения Волочкова резко высказалась о публике.
«У нас полстраны пьёт паленую самогонку, а Волочкова с бокалом дорогого вина и свежей клубникой — алкоголик! Мне не нужны капельницы. В личной жизни я имею право делать всё, что хочу. Человек, который каждый день по три часа стоит на пуантах в зале, алкоголиком быть не может», — высказалась Анастасия.При этом она ответила Габару, подарив ему искусственные цветы. Ранее блогер оскорбил артистку и испортил её розы. Позже он извинился, и Волочкова заявила, что не держит зла.