«Полстраны пьёт самогонку, а я — алкоголик?»: Волочкова вернулась в рехаб

24 декабря 2025, 12:50

Волочкова и Джигурда вернулись к финалу проекта «Звёзды под капельницей»

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Осенью на канале «Пятница!» стартовало шоу «Звёзды под капельницей». Анастасия Волочкова и Никита Джигурда покинули реабилитационный центр уже в первой серии. Однако приняли решение вернуться. Об этом сообщает «СтарХит».





Балерина ушла после спора с блогером Габаром. Актёр отказался признавать проблему с алкоголем. Но после возвращения Волочкова резко высказалась о публике.

«У нас полстраны пьёт паленую самогонку, а Волочкова с бокалом дорогого вина и свежей клубникой — алкоголик! Мне не нужны капельницы. В личной жизни я имею право делать всё, что хочу. Человек, который каждый день по три часа стоит на пуантах в зале, алкоголиком быть не может», — высказалась Анастасия.