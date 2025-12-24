Юлия Барановская закрыла бизнес по производству бытовой химии
Юлия Барановская поставила точку в своей предпринимательской истории с бытовой химией. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Телеведущая вышла из числа учредителей компании ООО «Поговорим на Чистоту», которую запустила в феврале прошлого года с большими планами на рынок косметики, моющих средств и средств для дома.
Стартап так и не смог набрать обороты: за год работы компания не показала ни выручки, ни прибыли. При этом проект был практически полностью звездным — Барановской принадлежало 70% бизнеса.
Впрочем, без новых начинаний Юлия не осталась. Параллельно она запустила автономную некоммерческую организацию «Мягкая сила», которая сосредоточена на предоставлении социальных услуг. Судя по всему, теперь телеведущая решила направить энергию не в коммерцию, а в социальные проекты.
