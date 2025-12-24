Юлия Барановская закрыла бизнес по производству бытовой химии

24 декабря 2025, 12:53

Юлия Барановская вышла из состава учредителей неудавшегося стартапа

Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Юлия Барановская поставила точку в своей предпринимательской истории с бытовой химией. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».