Жасмин призналась, что мечтает о новых внуках

24 декабря 2025, 12:33

Певица Жасмин попросила сына не останавливаться на одном ребенке

Жасмин (Фото: Instagram* / @jasmin)

Жасмин призналась, что роль бабушки ей пришлась по душе — и на одном внуке она останавливаться не хочет. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».