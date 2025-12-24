Жасмин призналась, что мечтает о новых внуках
Жасмин призналась, что роль бабушки ей пришлась по душе — и на одном внуке она останавливаться не хочет. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Певица открыто заявила, что мечтает о большой семье и уже дала понять сыну и его супруге: продолжение обязательно должно быть.
По словам артистки, с появлением внука она вовсе не «наигралась», а наоборот — только вошла во вкус. Жасмин считает, что в их семье получаются невероятно красивые дети, а значит, нужно идти дальше. При этом себя она называет «бабушкой-праздником»: строгой няней быть не планирует, но с удовольствием готова проводить с малышом выходные и дарить ему максимум внимания.
Певица рассказала, что уже подготовила для внука отдельную комнату в доме — с кроваткой, коляской и всем необходимым. В идеале Жасмин хочет проводить время с малышом наедине, без нянек и лишней суеты, полностью посвящая себя общению и заботе.
