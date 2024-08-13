Умер бывший глава ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин

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В возрасте 82 лет скончался бывший глава Центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ЦК ВЛКСМ) Виктор Мишин. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с ТАСС.
«Сегодня ночью на 82-м году жизни ушел из жизни Виктор Максимович Мишин. Давайте поклонимся его светлой памяти», — сказал Зюганов, подчеркнув значимость вклада Мишина в развитие страны.Зюганов охарактеризовал Мишина как грамотного, инициативного и профессионального человека.
«Он был очень опытным комсомольским организатором. Все крупные события в советское время, от Олимпиады до строительства БАМа, находились под его руководством», — добавил Зюганов.Лидер КПРФ также отметил, что уникальный опыт, который имели комсомольские лидеры того времени, будет крайне востребован в нынешних условиях.
Занимавший пост главы ЦК ВЛКСМ Мишин оставил заметный след в истории. Он участвовал в организации Олимпиады-1980 в Москве и в строительстве Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Его работа и достижения стали важной частью общественной и политической жизни СССР.
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