Пьяный мужчина зарезал местного жителя в Петербурге

Беспилотники ВСУ этой ночью, 10 августа, пытались атаковать одно из предприятий в Ярославской области и были уничтожены еще на подлете. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Михаил Евраев. По данным Минобороны России, в регионе уничтожили шесть БПЛА.