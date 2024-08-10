Пьяный мужчина зарезал местного жителя в Петербурге

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Пьяный мужчина зарезал местного жителя, а затем набросился на женщину в Питере. По сообщению Telegram-канала SHOT, злоумышленник думал, что он играет в «Голодные игры», поэтому ему нужно убить людей.
Известно, что Сергея Б. уже задержали, он признался в своих ощущениях. Открыто уголовное производство по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц. Женщину госпитализировали.
Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок в Петербурге выпал из окна и пострадал. Все произошло на Рубинштейна. За девочкой следила ее тетя, в какой-то момент она отвлеклась, а малышка, забравшись на подоконник, выпала. Сейчас пострадавшая под присмотром медиков, у нее черепно-мозговая травма. Ее состояние оценивается крайне тяжелым.
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Никита Кротов