Суд арестовал подростка по делу о подготовке нападения на школу в Домодедове

26 июня 2026, 14:29

Фото: Istock/Diy1

Суд в Дагестане арестовал несовершеннолетнего. Следствие считает его причастным к подготовке массового убийства в школе Домодедова. Об этом заявила представитель СК России Светлана Петренко.