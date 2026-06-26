Суд арестовал подростка по делу о подготовке нападения на школу в Домодедове
Суд в Дагестане арестовал несовершеннолетнего. Следствие считает его причастным к подготовке массового убийства в школе Домодедова. Об этом заявила представитель СК России Светлана Петренко.
На допросе фигурант признал участие в планировании покушения. Силовые структуры предотвратили преступление благодаря скоординированным действиям. СК установил, что администратор сетевого ресурса подтвердил связь с аналогичными эпизодами в Московской области, Санкт-Петербурге, Оренбурге, Красноярске, Липецке, Калуге, Ставропольском крае и Бурятии.
Украинские спецслужбы курировали деятельность подростка и через него вербовали детей для массовых убийств и ложных минирований. На момент задержания обвиняемый администрировал ресурсы с аудиторией более 200 тысяч подписчиков, около пяти тысяч из которых активно участвовали в сообществах.
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