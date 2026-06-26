В морозилке московского медцентра обнаружили пять человеческих голов

26 июня 2026, 11:41

В московском медцентре нашли пять человеческих голов в полиэтиленовых пакетах

Фото: Istock/HADER ANTIVAR

В многопрофильном морфологическом медицинском центре на улице Суздальской в Москве следователи обнаружили пять человеческих голов в морозильной камере. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.