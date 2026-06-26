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В морозилке московского медцентра обнаружили пять человеческих голов

В московском медцентре нашли пять человеческих голов в полиэтиленовых пакетах
Фото: Istock/HADER ANTIVAR

В многопрофильном морфологическом медицинском центре на улице Суздальской в Москве следователи обнаружили пять человеческих голов в морозильной камере. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.



Правоохранители проводят проверку в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, которое возбудили в Санкт-Петербурге. Сообщается, что руководство центра подозревают в нелегальном получении биоматериалов умерших.

Учреждение, известное как Кадаверцентр, проводит анатомические курсы и занятия для врачей, используя трупные останки. Следствие полагает, что центр получал материалы по неофициальным договорённостям с моргами.

В Петербурге уже арестовали заведующего патолого-анатомическим отделением Александровской больницы и участника ООО «Анабиоз». Изъятые головы в полиэтиленовых пакетах направили в морг для проведения экспертизы.

Ольга Щелокова

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