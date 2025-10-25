Раскрыты шансы певца Shaman на участие в «Интервидении» в 2026 году
Народный артист России Ярослав Дронов (Shaman) не станет второй раз принимать участие в «Интервидении». Об этом заявил в беседе с РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
По его словам, певец, вероятно, не повторит свой поступок — отказ от борьбы за призовое место, который он совершил в ходе конкурса в этом году. Швыдкой подчеркнул, что Россия выберет другого талантливого музыканта, который достойно представит страну.
Напомним, конкурс «Интервидение» впервые после длительного перерыва состоялся в 2025 году. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук. В 2026 году музыкальное состязание пройдет в Саудовской Аравии.
