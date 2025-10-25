Раскрыты шансы певца Shaman на участие в «Интервидении» в 2026 году

25 октября 2025, 07:46

Швыдкой: Shaman не станет участвовать второй раз в «Интервидении»

Ярослав Дронов (Shaman) (Фото: Telegram @shaman_channel)

Народный артист России Ярослав Дронов (Shaman) не станет второй раз принимать участие в «Интервидении». Об этом заявил в беседе с РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.