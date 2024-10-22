Умер основатель бесплатной онлайн-библиотеки «Флибуста» под ником Stiver

7 марта 2009 года в закрытом городе Саров бесследно исчезла 10-летняя Лиза Тишкина. За все 15 лет ни одной улики так и не было найдено. В этом году мать девочки получила сообщение от некой Эммануилы, которая призналась ей, что Лиза уже много лет живет в ее доме как родная дочь. О том, правда ли девочка оказалась жива расскажет «Радио 1».