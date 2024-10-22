Умер основатель бесплатной онлайн-библиотеки «Флибуста» под ником Stiver

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Умер основатель одной из крупнейших бесплатных онлайн-библиотек «Флибуста» (заблокирована в России) под ником Stiver. Соответствующая публикация появилось на сайте ресурса во вторник, 22 октября. Основатель сайта, как говорится в сообщении, решился на процедуру эвтаназии в Германии.
«Здравствуйте, вроде бы определилась дата моей смерти. <…> Если не отпишусь в понедельник, значит сработало. Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию - для истории и чтобы остановить любые сборы «на помощь Стиверу», — указано в публикации на форуме.Ранее основатель «Флибусты» писал, что у него нашли рак мозга и он лежит в больнице с «неприличных размеров глиобластомой», а его проект закроется из-за отсутствия денег на оплату серверов. Незадолго до прощального сообщения он писал, что «сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме».
Онлайн-библиотека «Флибуста» была запущена в 2009 году. В 2016 ее заблокировали по иску о нарушении авторских прав.
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