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Умер первый вице-премьер Украины Игорь Юхновский

26 марта 2024, 17:51
Фото: istockphoto / SergeyPankratov

Фото: istockphoto / SergeyPankratov

Умер украинский политик, выступавший за примирение красноармейцев и боевиков УПА. Об этом сообщает «Страна.ua».
Как передает издание, первый вице-премьер Украины Игорь Юхновский, который выступал за примирения ветеранов Красной Армии и бывших боевиков УПА* (Украинская повстанческая армия*), ушел из жизни во вторник, 26 марта, на 99-м году жизни.

Уточняется, что Игорь Юхновский родился в межвоенной Польши, был фронтовиком-красноармейцем. Помимо этого, первый вице-премьер Украины закончил Львовский университет и являлся ученым-физиком. Игорь Юхновский занимал пост первого вице-премьер-министра Украины с октября 1992 года до 1993 года.


* Запрещенная в Российской Федерации экстремистская организация.

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#украина
#премьер-министр
#смерть
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В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в «Крокусе» Шамсиддина
26 марта 2024, 19:32

Фото: istock / Sven Loeffler

В Таджикистане опечатали дом семьи обвиняемого в теракте в подмосковном в «Крокус Сити Холле» Фаридуни Шамсиддина. Об этом стало известно изданию РИА Новости.
«Членов семьи увезли вчера в Душанбе люди в форме», — сообщила корреспонденту информагентства их соседка.
Достаточно скромный дом одного из террористов находится в кишлаке Лойоби около города Гиссара, в 50 километрах от Душанбе. У здания дежурят сотрудники правоохранительных органов.

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным, при теракте погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, 182 пострадали.

Террористов задержали утром 23 марта в Брянской области. Исполнителями оказались граждане Таджикистана. Они ехали на автомобиле в сторону украинской границы. Всего по делу задержали 11 человек.

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#дом
#семьи
#террористы
#человек
#сотрудники
#люди
#новости
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Житель Ставрополья утопил пятилетнего ребёнка в тазу и выбросил тело в мусор
26 марта 2024, 19:28

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Ужасный случай произошёл в Ставропольском крае. Местный житель утопил пятилетнего мальчика в тазу с водой, после чего выбросил его тело в мусорный контейнер.
В доме подозреваемого малыша оставили его знакомые, чтобы он присмотрел за ребёнком, сообщает сайт «Рен ТВ». 35-летний мужчина утопил мальчика в тазу, а затем выбросил его тело в мусор.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчина уже признался в совершённом преступлении. В ходе следственных действий он описал, как утопил мальчика, завернул в рубашку, затем положил в полиэтиленовый пакет и вынес на помойку. По его словам, во время совершения преступления он был сильно пьян. Тело ребёнка пока не найдено. Известно, что мужчина ранее был судим.

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#убийство
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#ставропольский край
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Названы районы Стамбула, где проживали двое террористов, атаковавших «Крокус»
26 марта 2024, 19:27

Фото: iStock/9parusnikov

Турецкие СМИ назвали районы в Стамбуле, где проживали Фаридуни Шамсиддин и Рачабализода Саидакрами Муродали, обвиняемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».
Мужчины останавливались в центральной части города, в отелях в районах Фатих или Шишли. Шамсиддин публиковал в феврале фотографии из Стамбула в своих социальных сетях.

Власти Турции высказали готовность помогать России в деле проведения расследования и выявления всех обстоятельств жизни и деятельности террористов на территории страны.

Ранее стало известно, что двое террористов прибыли в Москву 2 марта на одном самолете из Турции. Оба пассажира без проблем прибыли в Турцию и покинули страну, так как в их отношении не было никаких запросов.

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#крокус сити холл
#террористы
#турция
#трагедия
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Бортников: Первичные данные от обвиняемых в теракте подтверждают «украинский след»
26 марта 2024, 18:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают «украинский след», заявил директор ФСБ Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Бортников рассказал, что все версии будут прорабатываться следствием, он уверен, что исламисты только своими силами не смогли бы подготовить такой масштабный теракт.

«Будем дальше дорабатывать информацию, которая должна нам показать — реально присутствие и участие украинской стороны или нет. Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так», — сказал руководитель спецслужбы.
Ранее президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что трагедия в «Крокус Сити Холл» сплотила российское общество.

К вечеру вторника, 26 марта спасатели завершили разбор завалов в подмосковном концертном зале. Суммарно спасатели разобрали и вывезли более 900 кубических метров обрушившихся конструкций.

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#крокус сити холл
#теракт
#трагедия
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Последствия теракта в «Крокусе» ликвидировали более 1 тыс сотрудников МЧС
26 марта 2024, 18:40

Фото: пресс-служба МЧС РФ

В аварийно-спасательных работах в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» участвовали более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Александр Перегуда.
«Специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники. Всего спасатели МЧС России разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. Всего к аварийно-спасательным работам привлекались более 1 тыс. специалистов и свыше 300 единиц техники», – рассказал Перегуда.
Он уточнил, что обследование проводилось с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчётами отряда «Центроспас» и центра «Лидер». Спасатели вручную резали и разбирали конструкции.

В телеграм-канале подмосковного главка МЧС размещено видео разрушенного здания «Крокуса». Видно, что он выгорел полностью.

Ранее сообщалось, что вечером 22 марта в «Крокус Сити Холл» перед концертом ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. По последним официальным данным СКР, жертвами теракта стали 139 человек, более 180 пострадали.

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#теракт
#мчс
#красногорск
#московская область
#подмосковье
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В подмосковной Балашихе до смерти избили лидера группы «Плаксы» Павла Якухина
26 марта 2024, 18:35

Фото: istockphoto/puhimec

В реанимации больницы скончался основатель, солист и многолетний лидер панк-группы «Плаксы» Павел Якухин. На днях он был зверски избит неизвестными в родной Балашихе Московской области.
Знакомые рассказывали, что на музыканта напали несколько человек в чёрных капюшонах. Обнаружили его без сознания в микрорайоне Купавна, где он проживал. Медики диагностировали у него множественные колотые раны и отбитые внутренние органы. Два дня врачи боролись за жизнь панк-рокера, но он скончался, не выходя из комы, сообщает mk.ru. После основания группы Павел Якухин был её лидером на протяжении без малого 18 лет.

Более 20 лет он проработал в пожарной части родной Балашихи, о чём по словам матери мечтал с самого детства. Он имел много служебных наград, а в 2005 году буквально спас Балашиху от разрушения, приняв решающее участие в тушении пожара на местной нефтебазе. Тогда горели цистерны с нефтью, которая вот-вот могла взорваться, рассказал его сослуживец. Павел Якухин взобрался наверх и принялся одну за другой закрывать крышки на цистернах, блокируя доступ кислорода к огню.

Прощание с музыкантом состоится 27 марта.

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#человек
#музыкант
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В Нижнем Тагиле на светофоре танк врезался в машину
26 марта 2024, 18:24

Фото: istockphoto / Dmitry Andreev

В Нижнем Тагиле танк врезался в машину, которая пыталась проскочить на красный свет. Об этом сообщает телеграм-канал «РБК».
Уточняется, что танк двигался по специальному проезду в сторону испытательного полигона, чуть позже на регулируемом перекрестке он врезался в легковой автомобиль.

Необычная авария произошла на месте пересечения трассы с танковой дорогой, по которой обычно передвигается транспорт, принадлежащий Уралвагонзаводу. Известно, что водитель легкового автомобиля пытался проехать на запрещающий сигнал светофора, но не успел. На месте происшествия работают оперативные службы.

Информация о том, пострадал ли водитель легковушки, выясняется.

Ранее сообщали, что советник главы республики Тыва Николай Хван стал участником смертельного ДТП в Запорожской области. Детали происшествия уточняются.

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#авария
#транспорт
#автомобиль
#танк
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Жительница Бразилии 56 лет ходила беременной, родив при этом семерых детей
The Sun: бразильянка 56 лет была беременной, параллельно родив семеро детей
26 марта 2024, 18:11

Фото: istock / Zhanna Danilova

Жительница Бразилии в 81 год столкнулась с крайне редким медицинским случаем — сохранившаяся внематочная беременность. Об этом пишет The Sun.
Женщина по имени Даниэла Вера, страдающая от болей внизу живота, обратилась за помощью к медикам. Врачи сначала начали лечить инфекции мочевыводящих путей, но после результатов МРТ обнаружили кальцифицированный утробный плод в ее организме.

Несмотря на наличие плода, она смогла родить семерых детей без осложнений. После обнаружения плода медики решили удалить его из организма женщины, но позже возникли осложнения и бразильянка скончалась от инфекционного процесса.

Её дети рассказали, что Даниэла всегда боялась обращаться к специалистам и выбирала лечение народными методами. За счет этого обнаружить окаменения внутриутробного плода долго не удавалось.

Внематочная беременность, в случае которой возник этот редкий случай, характеризуется прикреплением оплодотворенного яйца за пределами матки, что может привести к серьезным осложнениям для женского организма.

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#счёт
#беременность
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Назван максимальный срок списания долгов жертвам теракта в «Крокусе»
Экономист Кричевский спрогнозировал максимальный срок выплат в течение месяца
26 марта 2024, 18:03

Фото: istockphoto.com/Dacharlie

Финансовый эксперт Алексей Кричевский заявил, что списание всех долгов жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» займёт максимум месяц.
«Всё зависит от пакета документов и типа задолженности. С одной стороны, банки планировали связаться с пострадавшими и семьями погибших, но лучше это сделать их семьям, чтобы было быстрее. Банки и микрофинансовые организации запросят доказательства того, что человек находился в концертном зале и получил там травмы или ушёл из жизни», — пояснил в беседе с Газета.ру Кричевский.

Он отметил, что такие документы можно получить в больнице, МФЦ или морге в зависимости от ситуации, после чего предоставить необходимые справки банку.

Ранее Алексей Кричевский высказывал мнение о том, что отмены экономических форумов в России из-за террористических угроз в этом году не будет.

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#мфц
#документы
#теракт
#крокус сити холл
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