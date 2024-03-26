Умер первый вице-премьер Украины Игорь Юхновский

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Умер украинский политик, выступавший за примирение красноармейцев и боевиков УПА. Об этом сообщает «Страна.ua».
Как передает издание, первый вице-премьер Украины Игорь Юхновский, который выступал за примирения ветеранов Красной Армии и бывших боевиков УПА* (Украинская повстанческая армия*), ушел из жизни во вторник, 26 марта, на 99-м году жизни.
Уточняется, что Игорь Юхновский родился в межвоенной Польши, был фронтовиком-красноармейцем. Помимо этого, первый вице-премьер Украины закончил Львовский университет и являлся ученым-физиком. Игорь Юхновский занимал пост первого вице-премьер-министра Украины с октября 1992 года до 1993 года.
* Запрещенная в Российской Федерации экстремистская организация.
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Уточняется, что Игорь Юхновский родился в межвоенной Польши, был фронтовиком-красноармейцем. Помимо этого, первый вице-премьер Украины закончил Львовский университет и являлся ученым-физиком. Игорь Юхновский занимал пост первого вице-премьер-министра Украины с октября 1992 года до 1993 года.
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Дана Игумнова