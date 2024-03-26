В Ингушетии задержали чемпиона мира по джиу-джицу за сотрудничество с ИГИЛ*

Фото: iStock/BrianAJackson
В Ингушетии в городе Карабулаке силовики задержали чемпиона мира по джиу-джицу Сейд-Умара Имагожева. Он подозревается в сотрудничестве с ИГИЛ*. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Следствие считает, что Имагожев плотно контактировал с ячейкой, которая была нейтрализована 3 марта текущего года. Мужчина, как оказалось, оказывал помощь и всячески поддерживал преступную организацию.
Имагожеву 25 лет. Он является многократным победителем и призёром российских и международных соревнований, а также чемпионом мира. Он занимается джиу-джицу и грепплингом.
В феврале пропавшую девять лет назад россиянку нашли в рядах ИГИЛ*. Жительница Ленинградской области уехала в Сирию, где присоединилась к радикальной мусульманской группировке в качестве боевика. В настоящий момент россиянка находится в террористическом лагере боевиков в провинции Аль-Холь.
Читайте также:
Американский эксперт объяснил непричастность ИГИЛ* к теракту в «Крокусе»
Симоньян: западные спецслужбы знали, что исполнители теракта похожи на ИГИЛ*
ИГИЛ* использует таджиков для террористических атак
* запрещенная в России организация
Имагожеву 25 лет. Он является многократным победителем и призёром российских и международных соревнований, а также чемпионом мира. Он занимается джиу-джицу и грепплингом.
Читайте также:
Американский эксперт объяснил непричастность ИГИЛ* к теракту в «Крокусе»
Симоньян: западные спецслужбы знали, что исполнители теракта похожи на ИГИЛ*
ИГИЛ* использует таджиков для террористических атак
* запрещенная в России организация
Элина Позднякова