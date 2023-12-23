В Москве нашли мёртвым актёра из сериала «СашаТаня»

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В Москве обнаружен мёртвым российский актёр Егор Найдович, сыгравший в сериале «СашаТаня». Его тело нашёл сосед, с которым они совместно арендовали квартиру, пишет «МК».
«Тело мужчины обнаружил сосед, с которым погибший арендовал трехкомнатную жилплощадь на улице Академика Комарова. Когда жилец с супругой вернулся домой, то увидел бездыханное тело Найдовича, лежащее на кровати», — говорится в публикации.
Егору Найдовичу было 43 года. По словам соседа, в последнее время он мало снимался, а большую часть времени тратил на написание сценариев. Он также добавил, что актёр стал «крепко выпивать», что могло сказаться на его здоровье.
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