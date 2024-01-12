Умер поэт Лев Рубинштейн, которого сбила машина в центре Москвы

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков
Поэт Лев Рубинштейн скончался в больнице спустя четыре дня после того, как был сбит машиной возле своего дома на 77 году жизни. Об это сообщает телеграм-канал Shot.
Рубинштейна сбили 8 января на улице Образцова, когда он переходил дорогу по пешеходному переходу. Поэт получил сильные травмы сильный ушиб мозга, раздробленный таз, переломы ключицы, лонной кости, крестца, височной и скуловой костей, а также множество переломов рёбер. Мужчина был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, врачи давали неутешительный прогноз.
19 февраля Льву Рубинштейну должно было исполниться 77 лет.
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