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Умер водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом

07 августа 2024, 14:42
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

В реанимации скончался водитель КамАЗа, устроившего ДТП с поездом в Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.
«Мужчина, 44 года (водитель "КамАЗа" – ред.), из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации», — сказали в администрации.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в больнице находятся трое пострадавших в результате аварии.



Напомним, авария произошла 29 июля, состав следовал в Адлер из Казани, когда на переезд выехал грузовик. Предполагается, что водитель «КамАЗа» мог специально спровоцировать столкновение с составом. Машинист несколько раз подал сигнал предупреждения, но особо не придал значения происходящему, так как грузовик успевал остановиться. Однако на расстоянии 200 метров от состава водитель грузовика резко ускорился в то время, как проскочить уже было невозможно. Машинисты активировали экстренное торможение и покинули поезд.

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Совладелец провайдера «Мастертел» Виталий Езопов обнаружен мертвым у себя в квартире
Baza: Совладелец провайдера «Мастертел» Виталий Езопов обнаружен мертвым
07 августа 2024, 14:16

Фото: iStock/SergeyPankratov

Совладельца одного из крупнейших в стране телекоммуникационных провайдеров «Мастертел» Виталия Езопова нашли мёртвым в его квартире в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 48-летний предприниматель не вышел на работу, а помощница не смогла с ним связаться. Позже в квартиру Езопова приехала его супруга.

Она обнаружила на кровати лежало тело мужчины, рядом — баллон с надписью «Азот» и трубка, на голове — целлофановый пакет. Визуальных признаков насилия на теле не было.

Накануне бизнесмен обвинил топ-менеджмент в подготовке рейдерского захвата его компании. Виталий Езопов занимал руководящие должности в телекоммуникационных компаниях.

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16-летней девочке-подростку выстрелили в голову в ПВЗ в Питере
16-летнюю россиянку госпитализировали после выстрела в голову в ПВЗ в Питере
07 августа 2024, 13:04

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Девочке-подростку в возрасте 16 лет выстрелили в голову в пункте выдачи заказов в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru. Все случилось в минувший понедельник, 5 августа, когда 17-летний юноша случайно выстрелил в сверстницу из пневматического пистолета.
Пострадавшая получила черепно-мозговую травму. Сейчас она в больнице, ее состояние медики оценивают как среднетяжелое. Предполагаемого виновника происшествия задержали и доставили в полицию, где он объясняет свой поступок.

По данным матери пострадавшей, юноша один раз звонил с извинениями, узнав самочувствие девушки. Полицейские проверяют данные и разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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#криминал
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В столичном аэропорту Шереметьево из посылки изъяли книгу о Владимире Зеленском
07 августа 2024, 12:52

Фото: iStock/morgan2

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы изъяли из посылки книгу о Владимире Зеленском. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что 38-летний мужчина заказал себе в Польше книгу об украинском лидере «Шоумен», автором которой является американский журналист Саймон Шустер. Когда посылка прибыла в аэропорт, то книгу обнаружили и изъяли.

Согласно результатам экспертизы, данное произведение попадает в перечень товаров, запрещенных к провозу через границу ЕАЭС. Отмечается, что ее содержание может нанести вред государственной безопасности, политическим или экономическим интересам РФ, а также нравственности её граждан.

Мужчина, который заказал книгу, пояснил, что коллекционирует историческую литературу и купил ее для личного пользования. По факту произошедшего на него возбудили административное дело.

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«Выносили — руки не было вообще»: в Лобне произошел взрыв — подробности
В Лобне произошел взрыв — пострадал минимум один человек
07 августа 2024, 12:34

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрыв произошел в жилом доме в подмосковной Лобне, сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на очевидцев. Сообщается, что пострадал минимум один человек. Местные жители уточнили, что в Научном городке жил мужчина, собиравший боеприпасы времен Великой Отечественной войны. После его смерти родня стала разбирать в квартире вещи. Тогда и случился взрыв.
«Родственники приехали, начали вещи выносить. Что-то там было, взорвалось. Его выносили —кисти не было, руки вообще», — рассказала одна женщина.

В МЧС указали, что в жилом доме был хлопок, обошлось без пожара. На месте специалисты ведут работу. На первом этаже в одной из квартир выбило окна.

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Призвавшая сжигать отели с иностранцами жена британского чиновника задержана
В Британии взяли жену чиновника Коннолли за призыв сжигать отели с иностранцами
07 августа 2024, 12:15

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Супруга члена окружного совета Западного Нортгемптоншира Люси Конолли задержана за призывы сжигать отели с иностранцами. Об этом пишет издание The Independent. Пост позже был удален.
«Массовая депортация сейчас же, сожгите все чертовы отели, полные ублюдков, мне все равно... Если это делает меня расисткой, пусть так и будет», — сказано в публикации.

Отмечено, что за публикацию Конолли извинилась, добавив, что действовала, основываясь, на «ложных и вредоносных» данных. Полицейские получили на нее несколько жалоб в связи с подстрекательством к насилию. Женщине 41 год, сейчас ее арестовали и подозревают в разжигании расовой ненависти.

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Шахматистка в Дагестане пыталась отравить соперницу на соревнованиях
07 августа 2024, 12:12

Фото: iStock/marchmeena29

В Дагестане шахматистка пыталась отравить конкурентку на соревнованиях. Об этом пишет Telegram-канал «112».
Уточняется, что инцидент произошел на чемпионате республики. Одна из участниц попала в объектив камеры видеонаблюдения, когда вылила рядом с доской одной из соперниц неизвестное вещество. По информации Telegram-канала Baza, злоумышленницей оказалась 40-летняя Амина Абакарова.

Девушке, которая играла за этим столом чуть позже стало плохо, ей вызвали скорую. После просмотра видеозаписи с камер также вызвали и полицию.

Абакарову задержали. В отношении нее проводится проверка.

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Вынесен приговор администратору канала Moscow calling за фейки об армии
Администратору канала Moscow calling Куршину* дали 6,6 года за фейки о ВС РФ
07 августа 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Администратора канала Moscow calling Андрея Куршина* приговорили к 6,6 года колонии по статье о фейках про ВС РФ. Об этом говорится в судебном решении.
«Суд признал Куршина виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) и назначил ему наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы», — сообщил суд.

Куршин будет отбывать срок на общем режиме, сейчас его взяли под стражу, ранее же он находился под домашним арестом. Осужденному запретили администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

По информации следователей, в период с сентября по ноябрь в 2022 году Куршин размещал в сети посты с заведомо ложными данными о действиях ВС РФ против украинского населения. Фигурант признал вину в полном объеме.

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В Москве подростка укусила одна из самых ядовитых в мире змей
Baza: в Москве подросток попал в больницу после укуса ядовитой голубой куфии
07 августа 2024, 11:56

Фото: iStock/User10095428_393

В Москве семнадцатилетнего подростка укусила экзотическая ядовитая змея — голубая куфия. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что подростка госпитализировали с жалобами на тошноту, слабость и головокружение. После стало известно, что его родители держат дома террариум со змеями, одна из которых укусила школьника.

Пострадавший пытался самостоятельно отсосать яд, а также пил много воды и делал на пальце насечки, но при этом ему все равно пришлось обратиться за медицинской помощью.

К моменту, когда молодого человека доставили в токсикологическое отделение, его палец почернел, а также развился отек кисти и предплечья. Чтобы справиться с ядом, медики ввели антидот, после чего подросток пошел на поправку.

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Появились новые подробности взрыва в доме в Нижнем Тагиле
СК: к взрыву в доме Нижнего Тагила привело ненадлежащее техобслуживание
07 августа 2024, 11:40

Фото: пресс-служба МЧС России

Взрыв в доме Нижнего Тагила, в результате которого погибли десять человек, включая детей, произошел из-за ненадлежащего техобслуживания. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.
«По уголовному делу об обрушении подъездов многоквартирного жилого дома в Нижнем Тагиле сотрудникам газовой службы предъявлено обвинение в оказании услуг ненадлежащего качества», — сказано в публикации в Telegram.

В ведомстве добавили, что троим работникам службы газа предъявили обвинение, уже сегодня им изберут меру пресечения. По информации следствия, газовоздушная смесь скопилась и воспламенилась из-за ненадлежащего качества услуг.

Трагедия произошла 1 августа, когда на Сибирской улице обрушились два подъезда жилого дома.

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