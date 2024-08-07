Умер водитель КамАЗа, столкнувшегося с поездом под Волгоградом

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В реанимации скончался водитель КамАЗа, устроившего ДТП с поездом в Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.
«Мужчина, 44 года (водитель "КамАЗа" – ред.), из-за тяжести состояния скончался в отделении реанимации», — сказали в администрации.
При этом уточняется, что на сегодняшний день в больнице находятся трое пострадавших в результате аварии.
Напомним, авария произошла 29 июля, состав следовал в Адлер из Казани, когда на переезд выехал грузовик. Предполагается, что водитель «КамАЗа» мог специально спровоцировать столкновение с составом. Машинист несколько раз подал сигнал предупреждения, но особо не придал значения происходящему, так как грузовик успевал остановиться. Однако на расстоянии 200 метров от состава водитель грузовика резко ускорился в то время, как проскочить уже было невозможно. Машинисты активировали экстренное торможение и покинули поезд.
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Элина Позднякова