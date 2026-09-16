Достижения.рф

Умерла 22-летняя блогерша, «которая все ненавидит»

The Sun: Блогерша Дуда Алвес умерла в 22 года после операции по уменьшению груди
Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

В Бразилии полиция расследует обстоятельства смерти 22-летней TikTok-блогерши Дуды Алвес, скончавшейся спустя несколько недель после операции по уменьшению груди. Об этом сообщает The Sun.



О смерти девушки ее семья объявила в социальных сетях, не указав причину. Позже факт расследования подтвердили в полиции, однако детали там также не раскрыли. Как отмечают СМИ, официального заключения о причинах смерти пока нет, как и подтвержденной связи между хирургическим вмешательством и гибелью инфлюенсерши.

Дуда Алвес получила известность в TikTok благодаря комедийным роликам о повседневной жизни. На нее были подписанными более 745 тысяч человек — они прозвали ее «девушкой, которая все ненавидит» за юмористические рассказы о раздражающих ее вещах.

Незадолго до смерти блогерша делилась в соцсетях подробностями восстановления после операции. Ее последнее видео в TikTok, опубликованное 10 сентября, посвящалось неприятным комментариям под публикацией о хирургическом вмешательстве. Похороны Дуды Алвес состоялись 15 сентября.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0