Умерла 22-летняя блогерша, «которая все ненавидит»
В Бразилии полиция расследует обстоятельства смерти 22-летней TikTok-блогерши Дуды Алвес, скончавшейся спустя несколько недель после операции по уменьшению груди. Об этом сообщает The Sun.
О смерти девушки ее семья объявила в социальных сетях, не указав причину. Позже факт расследования подтвердили в полиции, однако детали там также не раскрыли. Как отмечают СМИ, официального заключения о причинах смерти пока нет, как и подтвержденной связи между хирургическим вмешательством и гибелью инфлюенсерши.
Дуда Алвес получила известность в TikTok благодаря комедийным роликам о повседневной жизни. На нее были подписанными более 745 тысяч человек — они прозвали ее «девушкой, которая все ненавидит» за юмористические рассказы о раздражающих ее вещах.
Незадолго до смерти блогерша делилась в соцсетях подробностями восстановления после операции. Ее последнее видео в TikTok, опубликованное 10 сентября, посвящалось неприятным комментариям под публикацией о хирургическом вмешательстве. Похороны Дуды Алвес состоялись 15 сентября.
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