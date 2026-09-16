Умерла 22-летняя блогерша, «которая все ненавидит»

16 сентября 2026, 22:20

The Sun: Блогерша Дуда Алвес умерла в 22 года после операции по уменьшению груди

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

В Бразилии полиция расследует обстоятельства смерти 22-летней TikTok-блогерши Дуды Алвес, скончавшейся спустя несколько недель после операции по уменьшению груди. Об этом сообщает The Sun.