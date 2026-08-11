Популярная блогерша умерла в прямом эфире после критики в свой адрес
Трагический инцидент произошел 5 августа во время прямой трансляции 26-летней японской блогерши Мины Чан, известной своим контентом о корейской поп-культуре. Об этом стало известно 11 числа.
Как сообщает Page Six, девушка потеряла сознание в эфире TikTok, что вызвало панику среди зрителей. Обеспокоенные пользователи и знакомый блогерши незамедлительно обратились в полицию.
Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили Мину Чан без признаков жизни в ее доме. Позднее печальную новость подтвердила младшая сестра блогера в социальных сетях.
По имеющейся информации, незадолго до трагедии Мина Чан столкнулась с волной хейта со стороны фанатов южнокорейской группы Enhypen. Поклонники коллектива обвиняли девушку в неуважении к своим кумирам. Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.
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