Популярная блогерша умерла в прямом эфире после критики в свой адрес

11 августа 2026, 20:21

Японская блогерша Mina Chan умерла в скончалась в прямом эфире

Мина Чан (Фото: Instagram*/minann22)

Трагический инцидент произошел 5 августа во время прямой трансляции 26-летней японской блогерши Мины Чан, известной своим контентом о корейской поп-культуре. Об этом стало известно 11 числа.