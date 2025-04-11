Трамп назвал ужасающими кадры крушения вертолета в Нью-Йорке

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Президент США Дональд Трамп назвал ужасающими кадры крушения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке, которое случилось 10 апреля. Об этом американский лидер написал в соцсети TruthSocial.