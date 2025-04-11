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Трамп назвал ужасающими кадры крушения вертолета в Нью-Йорке

Фото: iStock/MMADIA

Фото: iStock/MMADIA

Президент США Дональд Трамп назвал ужасающими кадры крушения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке, которое случилось 10 апреля. Об этом американский лидер написал в соцсети TruthSocial.
«Страшное крушение вертолета на реке Гудзон... Кадры аварии ужасающие. Да благословит Господь родных и близких погибших», — пишет президент.

К тому же Трамп заявил, что министр транспорта Шон Даффи уже запустил расследование трагедии. Результаты будут опубликованы оперативно.

Напомним, что 10 апреля в реку Гудзон в Нью-Йорке упал вертолет. Предварительно, причиной крушения является отказ лопастей у воздушного судна. На борту находилось шесть человек, все из которых погибли. Ими были генеральный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена, их трое детей и пилот вертолета.

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TMZ: в США учительница изнасиловала школьника и обвинила мужа в жестокости
11 апреля 2025, 05:37

Фото: iStock/S_Chum

В США 42-летняя учительница Эмили Натли обвиняется в нескольких случаях изнасилования школьника. Об этом сообщает TMZ.
Инцидент случился в городе Спригфилд, штате Огайо. Натли являлась учительницей в Старшей школе святого Ксаверия. Как оказалось, осенью 2023 года она начала проводить дополнительные занятия с пострадавшим, так как тот имел проблемы с успеваемостью. Вскоре учительница стала встречаться со школьником вне учебного учреждения. После Натли отправляла несовершеннолетнему свои интимные фотографии, а также присылала ему сообщения с сексуальным подтекстом. Между Натли и учеником несколько раз произошла интимная связь. Полиция узнала, что в один из разов учительница занялась сексом со школьником прямо в своем кабинете.

Как только муж Натли узнал об этом, он решил развестись. Заявление о расторжении брака было подано в ноябре 2024 года. На фоне этого Натли обвинила супруга в грубом пренебрежении своими обязанностями и крайней жестокости. Издание TMZ отмечает, что таким образом женщина хочет переложить ответственность за насилие над учеником на мужа. В итоге 7 апреля она признала свою вину, за что ей грозит до 10 лет тюрьмы.

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NYP: при крушении вертолета в Нью-Йорке погиб глава испанского филиала Siemens
11 апреля 2025, 04:48

Фото: iStock/Zeferli

При крушении вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке погиб глава испанского филиала Siemens Агустин Эскобар. Об этом сообщает The New York Post.
«Глава испанского ответвления технологической компании Siemens и его семья были опознаны в качестве жертв падения злополучного вертолета в Гудзон... В результате катастрофы... погибли президент и генеральный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена и их трое детей», — рассказали газете в правоохранительных органах.

В списке жертв трагедии значится и пилот вертолета. Его тело пока не опознано. Ранее стало известно о гибели шести человек в результате трагедии.

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#нью-йорк
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Леонида Волкова будут заочно судить по 18 эпизодам фейков об армии РФ
11 апреля 2025, 02:44

Леонид Волков* (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Бывшего главу «Штабов Навального»** и сотрудника «ФБК»** Леонида Волкова* заочно осудят по 18 эпизодам распространения фейков о российской армии. Соответствующая информация находится в карточке дела на сайте второго западного окружного военного суда.
Также Волкова* будут судить и по другим уголовным статьям. Среди них вандализм и создание организации, призывающей людей не исполнять гражданские обязанности или совершать другие противоправные деяния. К тому же Волкова* осудят за 18 случаев распространения фейков об армии РФ.

Помимо этого будут рассмотрены дела о реабилитации нацизма, организации экстремистского сообщества, финансирование экстремисткой деятельности и вовлечение несовершеннолетних к противоправным действиям через интернет. Напомним, что Волков* был заочно арестован басманным судом Москвы в феврале 2021 года.

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«Штаб Навального»** и «ФБК»** признаны экстремистскими организациями на территории РФ
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Адвокат Хаджри: суд в Тунисе освободил 11 задержанных россиян
11 апреля 2025, 01:09

Фото: iStock/Yingko

В Тунисе следственный судья принял решение освободить 11 ранее задержанных россиян. Об этом рассказал адвокат Олф Хаджри для ТАСС.
«Они официально освобождены», — поделился адвокат с агентством.

Российское посольство в Тунисе пока никак не прокомментировало данную информацию.

Напомним, что граждане РФ были задержаны в ноябре прошлого года. Причиной ареста стали подозрения в их причастности к терроризму. Россияне прибыли в Тунис для исследования населенного пункта Хайдра в провинции Кассерин.

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В Махачкале мать подкинула младенца женщине в молельной комнате
11 апреля 2025, 00:46

Фото: iStock/Kseniia Kapris

В Махачкале мать из Дагестана подкинула младенца женщине в молельной комнате. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
«В дежурную часть МВД Дагестана поступило сообщение о том, что некая женщина зашла в молельную комнату при одной из больниц города, попросила присмотреть за младенцем, пока она сделает омовение, и ушла в неизвестном направлении», — передает ведомство.

Как оказалось, мать попросила женщину присмотреть за младенцем и пропала. Когда стало понятно, что она не вернется за ребенком, женщина позвонила в полицию. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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