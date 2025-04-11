Трамп назвал ужасающими кадры крушения вертолета в Нью-Йорке

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Президент США Дональд Трамп назвал ужасающими кадры крушения вертолета в реку Гудзон в Нью-Йорке, которое случилось 10 апреля. Об этом американский лидер написал в соцсети TruthSocial.
«Страшное крушение вертолета на реке Гудзон... Кадры аварии ужасающие. Да благословит Господь родных и близких погибших», — пишет президент.
К тому же Трамп заявил, что министр транспорта Шон Даффи уже запустил расследование трагедии. Результаты будут опубликованы оперативно.
Напомним, что 10 апреля в реку Гудзон в Нью-Йорке упал вертолет. Предварительно, причиной крушения является отказ лопастей у воздушного судна. На борту находилось шесть человек, все из которых погибли. Ими были генеральный директор Siemens в Испании Агустин Эскобар, его жена, их трое детей и пилот вертолета.
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