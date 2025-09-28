В центре Петербурга неизвестный ударил ребенка ночью ножом в живот
В центре Санкт-Петербурга жестоко напали на малолетнего ребенка с использованием колото-режущего предмета. Инцидент случился в ночь на 27 сентября около набережной канала Грибоедова. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
Предварительно, неизвестный нанес жертве один или несколько ударов в область живота. Пострадавшего с тяжелыми травмами экстренно доставили в медицинское учреждение. Врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь.
«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «З» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — уточняется в материале.В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего, включая выяснение причин нахождения ребенка на улице в ночное время.
Также ведется работа по установлению личности подозреваемого.
