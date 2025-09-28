В Дагестане пассажирский поезд «смял» легковушку на железнодорожном переезде

28 сентября 2025, 02:13

В Дагестане из-за столкновения автомобиля с пассажирским поездом погиб человек

Фото: iStock/PhotoAllel

На железнодорожном переезде станции «Манас» в Дагестане легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.