В Дагестане пассажирский поезд «смял» легковушку на железнодорожном переезде
На железнодорожном переезде станции «Манас» в Дагестане легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Уточняется, что поезд следовал из Москвы в Дербент. Прокуратура Махачкалы проводит проверку по факту происшествия, на место выехал исполняющий обязанности транспортного прокурора.
Согласно материалу, обстоятельства и причины столкновения еще неизвестны.
На опубликованных фотографиях с места аварии можно увидеть сильно поврежденный автомобиль синего цвета с деформированной передней частью. По информации ТАСС, находившийся в авто человек не выжил.
Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех иномарок.
27 сентября «Радио 1» передавало, что в Омске подросток совершил опасный прыжок с 30-метрового метромоста в реку Иртыш. Целью молодого человека было создание эффектного видео для социальных сетей.
Читайте также: