Достижения.рф

В Дагестане пассажирский поезд «смял» легковушку на железнодорожном переезде

В Дагестане из-за столкновения автомобиля с пассажирским поездом погиб человек
Фото: iStock/PhotoAllel

На железнодорожном переезде станции «Манас» в Дагестане легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.



Уточняется, что поезд следовал из Москвы в Дербент. Прокуратура Махачкалы проводит проверку по факту происшествия, на место выехал исполняющий обязанности транспортного прокурора.

Согласно материалу, обстоятельства и причины столкновения еще неизвестны.

На опубликованных фотографиях с места аварии можно увидеть сильно поврежденный автомобиль синего цвета с деформированной передней частью. По информации ТАСС, находившийся в авто человек не выжил.

Фото: Telegram-канал «Южная транспортная прокуратура» @prokutp
Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех иномарок.

27 сентября «Радио 1» передавало, что в Омске подросток совершил опасный прыжок с 30-метрового метромоста в реку Иртыш. Целью молодого человека было создание эффектного видео для социальных сетей.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0