Умерла мать девочки, погибшей при ударе ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке

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До четырёх человек увеличилось число жерт удара ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что ещё одной жертвой стала женщина 1988 года рождения, дочь которой ранее скончалась от ран в результате того же украинского удара.
Днём ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из артиллерийского оружия натовского калибра 155 миллиметров. Ракеты прилетели в здания рынка «Сокол».
В результате этого удара на месте погибли три человека: мужчина 1989 года рождения, а также двое подростков 13 и 15 лет. Кроме того, были ранены тринадцать человек, в числе которых ребёнок.
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Днём ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из артиллерийского оружия натовского калибра 155 миллиметров. Ракеты прилетели в здания рынка «Сокол».
В результате этого удара на месте погибли три человека: мужчина 1989 года рождения, а также двое подростков 13 и 15 лет. Кроме того, были ранены тринадцать человек, в числе которых ребёнок.
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Анастасия Чинкова