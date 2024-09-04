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Появилось видео последствий удара ВСУ по рынку в Донецке

04 сентября 2024, 14:34
Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

ВСУ нанесли удар по рынку в Кировском районе Донецка, погибли три человека, еще пять человек получили ранения. Видео последствий украинской атаки публикует РИА Новости.


«В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм. по территории рынка «Сокол» (мкрн. Текстильщик) погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации ранения получили еще пять человек», - написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

По данным РИА Новости, один из снарядов упал возле ряда со строительными материалами. Кроме того, осколки от снаряда сильно повредили автобус, который проезжал мимо в момент удара.

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Хвастался деньгами и был найден со следами пыток: новые детали в деле об убийстве россиянина в Таиланде
04 сентября 2024, 13:54

Фото: iStock/nito100

3 сентября появилась информация о том, что в южном районе туристического острова Пхукет было обнаружено тело гражданина России. По характеру повреждений стало ясно, что смерть носит насильственный характер. О странных обстоятельствах гибели россиянина в Таиланде и неожиданных заявлениях его супруги расскажет редакция «Радио 1».

Кем оказался убитый в Таиланде россиянин


Личность погибшего удалось быстро установить благодаря документам, найденным в сумке рядом с телом. Им оказался 27-летний Илья Орлов, житель Нижнего Тагила. В сумке также были документы на женщину, предположительно, его супругу. Семья Орловых переехала в Таиланд около года назад. По словам знакомых, Илья добился успеха в интернет-бизнесе и решил начать новую жизнь за границей. Вместе с ним в поездку отправились его жена и маленькая дочь.

Знакомые Ильи утверждают, что он любил делиться своими успехами и хвастался способностью зарабатывать деньги, никогда не скрывая, что у него достаточно средств.

«Он очень любил хвастаться своими деньгами. Мне кажется, он просто оказался не в том месте и не с теми людьми, и это привело к печальным последствиям», — отметил одноклассник Ильи в интервью «КП-Екатеринбург».


Следы пыток на теле россиянина


Травмы на теле убитого свидетельствуют о том, что перед смертью он мог подвергаться пыткам: обнаружены синяки, раны и порезы рук до костей. В настоящее время местные правоохранительные органы занимаются расследованием этого инцидента и пытаются установить подозреваемых.

Фото: iStock/FlyMint Agency

Заявления супруги убитого россиянина


Полиция допросила жену Орлова, которая сообщила о наличии у него психических проблем. Она отметила, что муж ранее высказывал мысли о самоубийстве и даже просил её поддержать его в этом решении.


Версии следствия


Расследование проводит туристическая полиция, однако работа осложняется тем, что камеры видеонаблюдения в день происшествия не работали.

Согласно информации от полиции Пхукета, обстоятельства смерти Орлова остаются неясными. На месте, где было найдено тело, следователи не обнаружили крови и не смогли найти орудие преступления. Существует предположение, что мужчину могли убить в одном месте, а затем перенести его тело в канаву.

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ВСУ ударили по рынку в Донецке, есть погибшие и раненые
04 сентября 2024, 13:49

ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке. По предварительным данным, погибли три человека, еще пять получили ранения. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.
«В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм. по территории рынка «Сокол» (мкрн. Текстильщик) погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации ранения получили еще пять человек», - написал Пушилин в Telegram-канале.

По данным Mash на Донбассе, осколки от снаряда серьезно повредили автобус, который во время удара проезжал мимо.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из артиллерии остановку общественного транспорта в Донецке. Тогда погибла 24-летняя беременная девушка. Кроме того, среди пострадавших от обстрела также есть дети. Две девочки 2007 и 2008 годов рождения сейчас на амбулаторном лечении.

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Командир ВСУ Храпач заочно приговорен к пожизненному лишению свободы
Суд заочно приговорил командира ВСУ Храпача к пожизненному сроку
04 сентября 2024, 13:13

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Высшую меру наказания в России в виде пожизненного лишения свободы заочно получил командир боевиков ВСУ Дмитрий Храпач, передает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд назначил Храпачу наказание в виде пожизненного лишения свободы», — прокомментировали там.
Кроме того, в качестве компенсации за причиненный вред с осужденного суд постановил взыскать четыре миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что гособвинитель запросил для Храпача пожизненный срок. Украинский неонацист, как указало обвинение, отдавал приказы наносить удары по местам расположения пунктов войсковых частей в Белгородской области, которые не принимали участие в спецоперации на Украине.

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«Рядом с телом бабушки»: школьница оказалась в заложниках убийцы, но ее спасли благодаря СМС

Извращенец приставал к 12-летней девочке в Москве и требовал раздеться

Спасатели помогли медикам доставить в больницу 120-килограммового мужчину
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#всу
#суд
#мир
#криминал
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«Рядом с телом бабушки»: школьница оказалась в заложниках убийцы, но ее спасли благодаря СМС
04 сентября 2024, 12:46

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

12 августа 2021 года 13-летние подруги Лида и Лиза из Тайшета собирались вместе сходить в магазин за школьными принадлежностями, однако так и не встретились. Девочка Лида пыталась дозвониться подруге, но та не отвечала на звонки, сообщения также были непрочитанными. Обеспокоенная школьница сообщила о происходящем своей матери. Позже выяснится, что лишь одно отправленное сообщение спасет жизнь Лизе – заложнице хладнокровного убийцы. О том, что произошло с девочкой и как ей удалось выбраться из запертого дома расскажет редакция «Радио 1».

Обстоятельства пропажи школьницы


Школьные подруги собрались в магазин и договорились встретиться заранее. Однако за несколько минут до встречи подруга Лиды перестала отвечать на звонки.

«Дочка подошла ко мне и сказала, что сообщение осталось непрочитанным. Ей это показалось странным. Я предположила, что Лиза могла остаться помогать бабушке, ведь та воспитывала внучку одна», — рассказывает мама Лиды Наталья.

Без подруги Лида решила не идти в магазин и осталась дома, периодически пытаясь дозвониться Лизе. Однако в ответ слышала лишь короткие гудки, а сообщения оставались непрочитанными. Около семи вечера Лиза наконец ответила. От ее сообщения у Лиды по коже пробежала дрожь.
«Скажи маме, чтобы вызвала полицию, меня держит дома Костя и не пускает. Я не знаю, где баба. Срочно!» — написала девочка.


Убийца запер девочку в доме

Фото: iStock/Paul Gorvett

Мать Лиды быстро отреагировала на сообщение школьницы и вызвала полицию. Затем женщина сразу же отправилась с дочкой к дому, где жила Лиза с бабушкой. У дома царила зловещая тишина: калитка и входная дверь были на замке. Прибывшие на место вызова полицейские обошли здание и заметили движущуюся тень в окне. Это означало, что внутри кто-то есть, хотя замок явно указывал на то, что гостей никто не ждал.

Тогда правоохранители решили сыграть на опережение: сделали вид, что уезжают, а затем снова оглянулись к окну и увидели девочку.

«Это была Лиза, она скрестила ручки на груди, словно молилась, и просила о помощи», — рассказала мать Лиды.

Экипаж поспешил назад и обнаружил запасную дверь с обратной стороны дома. Войдя в жилище, полицейские увидели ужасную сцену: на полу сидел мужчина, обхватив голову руками, а рядом стояла заплаканная Лиза. Рядом с ними лежали трупы бабушки девочки и ее дяди.

Шокированные произошедшим жители Тайшета не могли поверить в произошедшее.

«Хладнокровное убийство родных на глазах у девочки. Она была рядом с телом собственной бабушки, как же страшно», — недоумевали соседи убитой пенсионерки.


Кем оказался похититель школьницы


Оказалось, что убийцей родных девочки оказался трижды судимый за аналогичные преступления местный житель. Он был знаком с дядей Лизы и пришел к нему поговорить. Их беседа длилась несколько часов, сопровождаясь распитием спиртного, после чего гость впал в ярость. Тогда он расправился с пожилой женщиной, своим оппонентом. Что делать с девочкой мужчина на тот момент не решил, поэтому запер ее в доме.

По словам матери Лиды, именно смекалка одноклассницы ее дочери спасла ситуацию. Когда мужчина захватил девочку и потребовал телефон, она обманула его, сказав, что бабушка его отобрала, в то время как мобильный лежал под подушкой.
«Телефон был на беззвучном режиме, и преступник не услышал, как дочь звонила ей весь день. А вечером Лиза попросила его принести воды из кухни. Пока он выходил, она успела отправить смс», — рассказала мать Лиды.

Поступок неравнодушной матери Лиды и самой девочки не остался незамеченным. Полицейские отметили, что, если бы не их быстрая реакция, Лиза могла бы погибнуть. За это мать и дочь получили награду от МВД: им вручили благодарственное письмо, торт и конфеты.

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Спасатели помогли медикам доставить в больницу 120-килограммового мужчину
04 сентября 2024, 12:21

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

37-летнего мужчину с признаками инсульта помогли перенести с четвёртого этажа в машину скорой помощи спасатели в городском округе Егорьевск, участие спасателей потребовалось из-за большого веса пациента — 120 килограммов, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Вызов в единую службу спасения «Система-112» поступил от бригады скорой помощи. Прибыв по названному врачами адресу, работники Мособлпожспаса положили пациента на мягкие носилки, зафиксировали там, под контролем медиков спустились с ним лифте на первый этаж и перенесли в автомобиль скорой помощи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пациент нуждался в срочной госпитализации. Благодаря спасателям ему смогли оперативно оказать необходимую медицинскую помощь.

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Более 20 еле живых пенсионеров спасли из нелегального дома пенсионеров в Казани
04 сентября 2024, 12:04

Фото: iStock/vmargineanu

Из нелегального дома престарелых в Казани спасли 22 еле живых пенсионера. Многие из них были в наручниках. Об этом сообщает «112».
Согласно сообщению, под пансионат для пенсионеров был переоборудован обычный частный дом. Он функционировал много лет и недавно привлек внимание полиции после смерти одной из пенсионерок. Оказалось, что все ее имущество перешло в руки посторонних, а не родственников.

Сотрудники полиции и СК начали проверку. Во время визита в дом престарелых силовики обнаружили там 22 пенсионера. Все они находились в ужасном состоянии, а некоторые были прикованы наручниками к кроватям. Везде царила полная антисанитария. Кроме того, был обнаружен труп одного из постояльцев. Всех пенсионеров забрали и отправили в больницы.

Сиделки, которые должны были ухаживать за пенсионерами, задержаны. Также проводится работа с владельцем дома. Следствие установило, что за годы работы данного заведения здесь погибло не менее 20 человек. Сейчас полиция выясняет, что стало с имуществом погибших и тех, кого удалось спасти.

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Извращенец приставал к 12-летней девочке в Москве и требовал раздеться
Baza: В Москве извращенец залез к 12-летней школьнице и потребовал раздеться
04 сентября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/blinow61

Мужчина залез на подоконник к 12-летней девочке в Москве и потребовал раздеться, пишет Baza. Журналисты уточнили, что злоумышленник тыкал ребенка палкой.
По информации канала, в минувшее воскресенье, 1 сентября, пятиклассница ощутила «странные прикосновения» во сне, а потом увидела извращенца «азиатской внешности». Он уронил палку в комнату на первом этаже и попросил ребенка вернуть ее. После мужчина потребовал от школьницы посмотреть на его половые органы и раздеться перед ним.

Девочка рассказала странную историю матери за завтраком и они пошли к полицейским.

Ранее сообщалось, что мигранты из Киргизии засунули покалеченную девушку в машину в Петербурге.

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В Шатуре из-за оставленной на плите кастрюли едва не сгорела квартира
04 сентября 2024, 11:14

Фото: iStock / ablokhin

Работники Мособлпожспаса проникли через окно в квартиру жилого дома в городском округе Шатура для предотвращения пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В службу экстренных вызовов 112 позвонили жители многоквартирного дома и рассказали, что из одной квартиры идёт сильный запах гари. Попытки достучаться до хозяев оказались безуспешными. Работники 286-й пожарно-спасательной части прибыли на вызов вместе с полицейскими. Оценив обстановку, спасатели решили попасть в жильё через приоткрытую дверь балкона.
«Поднявшись по трёхколенной лестнице на второй этаж, работники оказались в задымленной квартире. Хозяев дома не было, а на влючённой газовой плите на кухне стояла кастрюля со сгоревшей едой. Спасатели перекрыли газ, залили кастрюлю водой и приоткрыли окна для проветривания», – говорится в сообщении.
Как отметили в Мособлпожспасе, благодаря неравнодушным соседям и оперативной работе спасателей удалось предотвратить непоправимые последствия.

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#московская область
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В Питере мигранты хотели украсть покалеченную девушку
Фонтанка: В Петербурге мигранты пытались украсть покалеченную девушку
04 сентября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/blinow61

Покалеченную девушку хотели украсть трое уроженцев Кыргызстана, информирует «Фонтанка». По информации журналистов, ночью полицейским сообщили, что около жилого дома Московского района лежит девушка в возрасте 21 года, у которой тяжелые травмы.
Звонивший заявлял, что ее выкинули из окна на верхнем этаже. Стражи порядка приехали по адресу, обнаружив, что мигранты засунули пострадавшую в машину. Мужчин задержали.

Медики диагностировали у потерпевшей травмы груди, головы, живота и сломанное бедро. Сейчас она в реанимации.

Ранее сообщалось, что шестеро человек хотели похитить предпринимателя в Подмосковье. Злоумышленников задержали.

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