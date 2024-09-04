Появилось видео последствий удара ВСУ по рынку в Донецке

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ВСУ нанесли удар по рынку в Кировском районе Донецка, погибли три человека, еще пять человек получили ранения. Видео последствий украинской атаки публикует РИА Новости.
«В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм. по территории рынка «Сокол» (мкрн. Текстильщик) погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации ранения получили еще пять человек», - написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
По данным РИА Новости, один из снарядов упал возле ряда со строительными материалами. Кроме того, осколки от снаряда сильно повредили автобус, который проезжал мимо в момент удара.
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