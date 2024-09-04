ВСУ ударили по рынку в Донецке, есть погибшие и раненые

ВСУ нанесли удар по рынку «Сокол» в Донецке. По предварительным данным, погибли три человека, еще пять получили ранения. Об этом сообщает глава ДНР Денис Пушилин.
«В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм. по территории рынка «Сокол» (мкрн. Текстильщик) погибли двое мужчин и одна женщина, по предварительной информации ранения получили еще пять человек», - написал Пушилин в Telegram-канале.По данным Mash на Донбассе, осколки от снаряда серьезно повредили автобус, который во время удара проезжал мимо.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли из артиллерии остановку общественного транспорта в Донецке. Тогда погибла 24-летняя беременная девушка. Кроме того, среди пострадавших от обстрела также есть дети. Две девочки 2007 и 2008 годов рождения сейчас на амбулаторном лечении.
Читайте также:
Губернатор Гладков: ВСУ ударили ракетой по детскому саду в Белгороде
Боевики ВСУ ударили по храму в Донецке
«Люди горят заживо»: Пожар в ТЦ Донецка распространяется под атакой ВСУ
Элина Позднякова