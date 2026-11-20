Умерла Наталья «Морская пехота», ставшая героиней мема «Я сказала — стартуем!»
Умерла россиянка Наталья, известная как «Морская пехота» — женщина, прославившаяся мемом «Я сказала — стартуем!». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В последние годы гражданка неоднократно попадала в петербургские реабилитационные центры из-за алкогольной зависимости и проходила лечение в психиатрической больнице с обострением параноидной шизофрении. В последние годы о «Морской пехоте» почти ничего не сообщалось, и вокруг её судьбы ходили слухи. Сейчас выяснилось, что Наталья умерла в ноябре прошлого года в возрасте 72 лет.
Известность пришла к россиянке после вирусного видео из петербургского автобуса. Пенсионерка в берете и военной куртке объявила себя морской пехотой, начала командовать водителем и требовать, чтобы тот немедленно трогался. Её реплики «Я сказала — стартуем!», «Посиди, дружок» и «Вдох-выдох! Упал, отжался!» быстро разошлись по Сети и стали мемами.
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