«Выметайся отсюда»: В Обнинске водитель выгнал из автобуса девочку-инвалида
В Обнинске водитель автобуса высадил девочку с инвалидностью, которая забыла деньги на проезд. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Мать школьницы рассказала, что не смогла забрать дочь после занятий: она оставила ей деньги на проезд и уехала на похороны родственника.
Однако девочка забыла денежные средства дома, и женщина посоветовала дочери попросить у водителя одну бесплатную поездку в связи с инвалидностью из-за сахарного диабета.
Спустя час ребёнок сообщил, что водитель отказался её везти и выгнал со словами «Выметайся отсюда». Семья намерена предать произошедшее огласке, местные власти пообещали разобраться в ситуации.
До этого сообщалось об инциденте в Красноярске. Там 16-летняя студентка ударила ножом пассажира автобуса из-за замечания.
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