В Москве 10-летняя девочка провалилась в открытый люк, пытаясь обойти лужи
В Москве десятилетняя девочка провалилась в открытый люк, когда пыталась обойти лужи. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Чрезвычайное происшествие случилось в Юго-Восточном административном округе 18 ноября. Школьница решила пройти по газону, чтобы не испачкать обувь, и наступила на люк, который, предположительно, прикрывала ткань.
Девочка тут же провалилась в отверстие, но сумела удержаться — она зацепилась за края локтями и рюкзаком. На помощь ребёнку незамедлительно пришёл прохожий. Мужчина вытащил потерпевшую и дождался вместе с ней приезда матери. Медики диагностировали у девочки ушибы обеих голеней. Переломов удалось избежать. Мать пострадавшей обратилась в полицию.
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