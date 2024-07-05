Умерла шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке БПЛА на Приморско-Ахтарск

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Пострадавшая при атаке беспилотников на Краснодарский край шестилетняя девочка скончалась в больнице, об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале.
«К большому сожалению, в больнице от полученных ранений скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая в результате налёта беспилотников в Приморско-Ахтарске», — написал Кондратьев.
Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и пообещал оказать необходимую помощь всем, кто в ней нуждается.
Ранее Кондратьев сообщал, что всего в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек, включая двоих детей. Помимо этого повреждения получил трёхэтажный многоквартирный дом, все его жильцы эвакуированы.
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