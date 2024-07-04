Глава Севастополя рассказал об «обманных» ракетах ВСУ

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Противовоздушная оборона в Севастополе в четверг во время двух воздушных тревог не работала, так как противник запускал ложные ракеты, рассказал губернатор города Михаил Развожаев.
Немногим ранее в городе дважды на несколько минут объявлялась воздушная тревога, однако очевидцы сообщали, что, вопреки ожидаемому, шума взрывов или работы ПВО не последовало.
Ранее стало известно о первом применении Россией новой многотонной бомбы ФАБ-3000. По сообщениям очевидцев взрыва, удар от его волны был настолько мощный, что мелкие здания поблизости оказались разрушены, а у крупных потрескался фундамент.
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«Ложные ракеты запускались противником, так называемые «обманки». ПВО не работала, но бдительность сейчас повышенная», — сказал Развожаев в эфире канала СТВ.
Ранее стало известно о первом применении Россией новой многотонной бомбы ФАБ-3000. По сообщениям очевидцев взрыва, удар от его волны был настолько мощный, что мелкие здания поблизости оказались разрушены, а у крупных потрескался фундамент.
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Олег Дикий