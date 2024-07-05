В Ростовской области разгорелись пожары после атаки беспилотников

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в проблематичной ситуации вблизи Торецка и Нью-Йорка в Донецкой Народной Республики (ДНР) в Нью-Йорке, что может привести к потере этих городов, сообщила аналитическая группировка Deep State, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.