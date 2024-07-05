В Ростовской области разгорелись пожары после атаки беспилотников

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В небе над Ростовской областью сбили десять беспилотников, об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.
«В небе над Ростовской областью силами ПВО сбито 10 БПЛА. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе», — написал губернатор.
Голубев также отметил, что, по предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.
Ранее ракетная атака на Ростовскую область была зафиксирована 7 июня. Тогда Голубев сообщал, что силам ПВО удалось сбить три вражеских ракеты.
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Евгения Парфентьева